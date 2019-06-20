Поліція розпочала розслідування через повернення проспекту в Харкові імені Жукова

Поліція розпочала досудове розслідування в справі про повернення проспекту в Харкові, названому на честь дисидента Петра Григоренка, імені радянського воєначальника Георгія Жукова. Про це повідомляє сайт поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, увечері 19 червня до Шевченківського відділу поліції надійшло звернення від депутата Харківської міської ради.

«Він вважає, що в діях депутатів та чиновників Харківської міської ради можуть міститися ознаки кримінального правопорушення, пов’язаного із поширенням комуністичної, нацистської символіки та пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, що виразилось у підтриманні петиції про повернення первинної назви проспекту маршала Жукова та демонтажу з майдану Свободи намету «Все для перемоги», розміщеної на офіційному сайті Харківської міської ради», – ідеться в повідомленні.

Харківська міська рада проголосувала за перейменування проспекту імені Петра Григоренка назад на честь маршала Жукова. Таке рішення депутати ухвалили 19 червня. За проголосував 61 депутат, проти – жодного. 12 членів міської ради утрималися від голосування.

8 травня мер Харкова Геннадій Кернес закликав містян підтримати петицію про скасування перейменування проспекту на честь Петра Григоренка і повернення йому імені Георгія Жукова. Петиція набрала 5 588 підписів при необхідному мінімумі 5 тисяч.

Проспект Жукова був перейменований на проспект імені військового і дисидента часів СРСР Петра Григоренка у 2016 році на виконання вимог закону про декомунізацію.