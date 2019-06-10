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10 Червень 2019, Київ 21:59
Новини | Політика

Біля Адміністрації президента відбулася акція проти «капітуляції та реваншу»

Пікетувальники вимагали відставки голови Тристоронньої контактної групи від України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми (л) та президента України Володимира Зеленського (п)

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Біля Адміністрації президента відбулася акція протесту. Її учасники виступали проти «капітуляції та реваншу проросійських сил в Україні» та спалили білий прапор.

Пікетувальники вимагали відставки голови Тристоронньої контактної групи від України на переговорах у Мінську Леоніда Кучми та президента України Володимира Зеленського.

Подібні акції протесту відбулися в інших містах України.

5 червня вперше за півтора місяця відбулося засідання Тристороннього контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Леонід Кучма виступив із пропозицією зняти економічну блокаду з непідконтрольних Києву районів Донбасу. Також він запропонував прописати в домовленостях щодо тиші на Донбасі заборону на вогонь у відповідь та заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків.

Наступного дня експрезидент уточнив, що українські військові мають відкривати вогонь у відповідь, але якщо бойові дії відбуваються поза територією населених пунктів.

7 червня у зв’язку із обстрілами на Донбасі Адміністрація президента повідомила, що Зеленський заявив «про втрату Росією контролю над найманцями». Він висловив сподівання, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами.

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