АП про справи через слова Зеленського та Кучми: не розуміємо, якими підставами керувався Луценко

Адміністрація президента України не розуміє причин відкриття кримінальних проваджень через слова президента Володимира Зеленського та експрезидента України, представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми.

«Ми не розуміємо, якими підставами керувався генеральний прокурор [Юрій Луценко], коли відкривав справи. Тому що минулого разу на нашому брифінгу голова української делегації в ТКГ пояснив детально всі питання щодо так званої економічної блокади на Донбасі та щодо обстрілів у відповідь», – сказала речниця Зеленського Юлія Мендель.

В Адміністрації президента висловили здивування, що генеральний прокурор не відреагував на візити до Росії лідерів партії «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка та Віктора Медведчука.

«З іншого боку, нас дивує, що генеральний прокурор ніяк не відреагував на те, що український парламентарій Юрій Бойко і український громадянин Віктор Медведчук їздили вже двічі до країни-агресора, зустрічалися там із представниками країни-агресора і найбільшої державної компанії, і немає абсолютно ніяких правових рішень з цього приводу», – зазначила Мендель.

7 червня Юрій Луценко повідомив, що ГПУ відкрила три кримінальні провадження після заяв Зеленського та Кучми: за фактами про підготовку до фінансування тероризму, підготовку до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та державну зраду.

За два дні до цього вперше за півтора місяця відбулося засідання Тристороннього контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Леонід Кучма виступив із пропозицією зняти економічну блокаду з непідконтрольних Києву районів Донбасу. Також він запропонував прописати в домовленостях щодо тиші на Донбасі заборону на вогонь у відповідь та заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків.

Наступного дня експрезидент уточнив, що українські військові мають відкривати вогонь у відповідь, але якщо бойові дії відбуваються поза територією населених пунктів.

7 червня у зв’язку із обстрілами на Донбасі Адміністрація президента повідомила, що Зеленський заявив «про втрату Росією контролю над найманцями». Він висловив сподівання, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами.