Кучма: відповідати на вогонь завжди треба, коли бойові дії – не на території населених пунктів

Українські військові мають відкривати вогонь у відповідь, але якщо бойові дії відбуваються поза територією населених пунктів, заявив голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма.

Під час брифінгу в Адміністрації президента він заявив про існування проблеми провокаційних обстрілів, «коли заїжджає якась установка чи в дитячий садочок, чи до хати якоїсь, чи взагалі в населений пункт і веде обстріл наших територій».

«Якщо бачимо вогонь із садочка, ми можемо давати відповідь? Відповідь завжди давати треба, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де нема таких населених пунктів. Ми все-таки повинні дотримуватися… Хоча слово «мораль» важко підходить. Але все-таки не дай Бог, коли гинуть люди», – сказав Кучма.

Він нагадав, що до 19 червня в групі мають підготувати документ із «захисними механізмами» для забезпечення режиму припинення вогню.

«Тобто рух двосторонній – і з тієї сторони, і з нашої сторони. Тобто не тільки, щоб ми сказали, що ми там припиняємо такі дії. Щоб та сторона також дала запевнення, причому розписалась підписалася під цим документом, умовно кажучи», – розповів Кучма.

5 червня він запропонував прописати в домовленостях щодо тиші на Донбасі заборону на вогонь у відповідь та заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.