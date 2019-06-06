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06 Червень 2019, Київ 20:45
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Навіщо Зеленському Кучма на переговорах у Мінську?

Навіщо Зеленському Кучма на переговорах у Мінську?
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Голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про «режим тиші» в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».Такі слова Кучми процитував на своїй сторінці сайт Адміністрації президента за підсумками зустрічі ТКГ у білоруській столиці 5 червня. Цю тему в ефірі передачі «Ваша Свобода» журналіст Віталій Портников обговорював із політиком Романом Безсмертним.

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