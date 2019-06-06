Навіщо Зеленському Кучма на переговорах у Мінську?

Голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про «режим тиші» в зоні збройного конфлікту норму «не стріляти у відповідь».Такі слова Кучми процитував на своїй сторінці сайт Адміністрації президента за підсумками зустрічі ТКГ у білоруській столиці 5 червня. Цю тему в ефірі передачі «Ваша Свобода» журналіст Віталій Портников обговорював із політиком Романом Безсмертним.