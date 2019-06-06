Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Червень 2019, Київ 19:10
Новини | Політика

З початку доби бойовики 5 разів відкривали вогонь на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб

Підтримувані Росією бойовики із початку доби і до 18-ї години 5 разів відкривали вогонь на Донбасі в бік позицій Збройних силу України, жоден український військовий при цьому не постраждав, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Бойовики незаконних збройних угруповань про обстріли окупованих територій з боку ЗСУ 6 червня не повідомляють.

/**/ /**/ /**/ Кучма: якщо бачимо вогонь із садочка, ми можемо давати відповідь? Відповідь завжди давати треба, коли йдуть бойові дії на відповідній території
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Кучма: відповідати на вогонь завжди треба, коли бойові дії – не на території населених пунктів

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG