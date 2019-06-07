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07 Червень 2019, Київ 11:50
Новини | Політика

Обстріли на Донбасі: Зеленський сподівається, що Росія «відновить контроль» над бойовиками

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині, 27 травня 2019 року

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Президент Володимир Зеленський прокоментував повідомлення про артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в районі проведення Операції об’єднаних сил. Він вважає, що обстріли свідчать «про втрату Росією контролю над найманцями», йдеться в повідомленні Адміністрації президента.

«Кричуще порушення Мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», – цитують Зеленського у прес-службі.

Також глава держави назвав обстріли спробою зірвати переговори щодо припинення вогню.

Формулювання Зеленського вже викликало критику з боку окремих українських політиків та громадських діячів. Зокрема висловилася віце-голова Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Адміністрація президента України в своєму офіційному повідомленні знімає відповідальність з Росії за вбивство українських солдатів», – прокоментувала вона.

Вранці 7 червня штаб Операції об’єднаних сил повідомив спершу про чотирьох загиблих внаслідок обстрілів військових Збройних сил України. Згодом штаб оновив дані, повідомляючи про двох вбитих, чотирьох поранених і чотирьох травмованих військових. Радіо Свобода звернулося до прес-служби штабу з проханням уточнити дані.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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