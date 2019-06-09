Перезавантаження Мінського процесу: задум Зеленського, ідеї Кучми і загострення на фронті

Скасування блокади окупованого Донбасу і пропозиція «не стріляти у відповідь». Як проходили перші Мінські переговори при новому президенті? Що стоїть за ініціативами українських переговірників на чолі з екс-президентом країни Леонідом Кучмою? Чи наблизив Зеленський мир на Донбасі? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Мінська зустріч. Будинок прийомів білоруського президента. Журналістів не пускають навіть на поріг.



У прямому ефірі працює російський державний телеканал «Росія-1». За камерою – представник незаконного угруповання «ЛНР» Родіон Мірошник. Щось диктує асистентці ведучої Ольги Скабєєвої.

Інші телеканали – у сонному очікуванні. Перший за президента Зеленського «Мінськ» відбувається на тлі чергового загострення на фронті.

Бойовики виклали у мережу відео удару протитанкової ракети по вантажівці ЗСУ. Низка українських волонтерів і військових самі кадри назвали фейком. Але загибель двох українських військових залишається фактом.

Обстріли готувалися під зустріч і Мінську, щоб послати Зеленському сигнал від Росії

«Вони належали до 17-ї бригади, яка дислокується в Кривому Розі, звідки родом новообраний президент Зеленський. Я не вірю тут у збіги, я думаю, що саме це заздалегідь готувалося під зустріч тристоронньої контактної групи в Мінську, щоб послати Зеленському сигнал від Росії, що вона не змінює своїх цілей і вона готова застосувати силу», – переконаний виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій Мартинюк.

Припинення вогню – ключова тема, яку знову обговорювали у Мінську. Після зустрічі глава української делегації випромінював оптимізм.

«Вперше всі засідання робочих груп пройшли в такому конструктивному руслі», – заявив голова української делегації в ТКГ у Мінську Леонід Кучма.

У Тристоронній контактній групі запланували не лише оголосити режим тиші, але і розробити механізм його запровадження. Кучма запропонував заборонити стріляти у відповідь. Це збурило українське суспільство.

Коли перестаємо стріляти у відповідь – це слабка позиція

«Коли ми перестаємо стріляти, це все одно, що от поліція оточила захоплений терористами будинок і каже «ми не будемо стріляти» у відповідь – це несерйозно, це слабка позиція, яка не дає нам жодних переваг», – наголошує доктор політичних наук Максим Розумний.

Главі української делегації довелося пояснювати, мовляв, пункт «не стріляти» стосується тільки «провокаційних обстрілів».

Відповідь завжди давати треба, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає таких населених пунктів

«Коли заїжджає якась установка чи в дитячий садочок, чи до хати, чи взагалі в населений пункт і веде обстріл наших територій. Скажіть, будь ласка, ми можемо, якщо бачимо, що це з такого дитячого, умовно кажучи, садочка, ми можемо давати відповідь? Відповідь завжди давати треба, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає таких населених пунктів», – зауважив Леонід Кучма.

Ще одна суперечлива тема – блокада окупованих територій. Українська сторона начебто підтримала її скасування. Пізніше Леонід Кучма уточнив: по-перше, блокади як такої немає – є тимчасова заборона на переміщення товарів через лінію розмежування. По-друге, мова йде про двосторонні поступки і повернення захоплених підприємств законним власникам.

В умовах Нормандського і Мінського процесів є принцип «взаємності»

«В умовах Нормандського процесу і Мінського процесу є так званий принцип «взаємності». Якщо буде щось робитися Україною, а не буде робитися Росією – ці норми не будуть виконуватися. І це стосується всіх абсолютно речей, які є в Мінських домовленостях», – зазначив колишній учасник ТКГ у Мінську Роман Безсмертний.

Потрібен міжнародний аудит того, що вони там наробили, там повний колапс економічний

«Ну давайте скажемо чесно: потрібен міжнародний аудит того, що вони там наробили, там взагалі повний колапс економічний. Спочатку подивитися, що вони в хлам, значить, зробили всі наші компанії. Я знаю, що багато власників зараз кажуть – а що ж нам взагалі повертати?» – каже міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Наступна зустріч у Мінську – 19 червня. Саме до цього часу сторони повинні підготувати свої пропозиції щодо перемир’я. Прес-секретар президента Зеленського заявила перед переговорами – «дорожню карту» публічно обговорювати не будуть.

Будь-яка гнучкість – позитивна до тієї межі, поки ми не починаємо поступатися національними інтересами

«Мінський процес фактично зайшов у глухий кут дуже давно. Тому будь-яка гнучкість, будь-які нові заяви, нові обличчя – це я оцінюю позитивно до тієї межі, поки ми не починаємо поступатися національними інтересами», – зазначив Максим Розумний.

«Зараз, звичайно, новообраний президент повинен зробити якісь кроки. Він повинен продемонструвати, що робить усе можливе, але в цій ситуації від нього не все залежить. Кремль своїх цілей не досяг, він продовжує війну і немає жодних ознак, що Кремль готовий дійсно піти на переговори», – каже виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Віталій Мартинюк.

На донбаському фронті немає навіть натяку на «режим тиші». У ніч на 7 червня у результаті артударів бойовиків загинули двоє українських військових, вісім отримали поранення. Володимир Зеленський назвав обстріли спробою зірвати переговори про припинення вогню, пообіцяв жорстку відповідь. І додав: сподівається, що Росія відновить контроль над найманцями на Донбасі.

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