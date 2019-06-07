Підрозділи ЗСУ мають право відповідати вогнем – заступник командувача штабу ООС

Підрозділи Збройних сил України мають право відповідати вогнем у зоні збройного конфлікту на Донбасі в разі загрози життю або втрати території, повідомив заступник командувача штабу Операції об’єднаних сил, генерал-майор Богдан Бондар.

«Не зважаючи на те, що зараз ми знаходимось в період режиму припинення вогню, Україна дотримується зазначеного режиму, але під час віддачі розпоряджень, вказівок, зазначено, що підрозділи ЗСУ в Операції об’єднаних сил мають повне право адекватно реагувати на всі обстріли, які є, вони мають право, не запитуючи старшого начальника застосовувати вогневі засоби в разі загрози їхньому життю або втрати території. Це навіть не обговорюється», – заявив Бондар.

Він додав, що з метою убезпечення життя військового і територіального захисту дозволяється «самостійно застосовувати штатну техніку та озброєння», і після цього не передбачені «жодні каральні заходи».

5 червня голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запропонував прописати в домовленостях щодо тиші на Донбасі заборону на вогонь у відповідь та заборону на обстріл громадських об’єктів – шкіл, дитячих садків. Наступного дня після критики тези «не стріляти у відповідь» Кучма уточнив, що українські військові мають відкривати вогонь у відповідь, але якщо бойові дії відбуваються поза територією населених пунктів.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей. Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.