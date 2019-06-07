Порошенко порівняв слова Зеленського із «запрошенням Росії на Донбас, щоб легітимізувати окупацію»

Колишній президент України Петро Порошенко назвав «дуже небезпечною» заяву нинішнього президента Володимира Зеленського щодо окупованих територій і заявив, що його слова звучать, як «запрошення Росії на Донбас, щоб легітимізувати окупацію».

«Я закликаю розвідку проінформувати керівництво держави про те, що на кожній посаді, починаючи з командира взводу, розташовані кадрові офіцери збройних сил Російської Федерації. Росія повністю контролює все, що відбувається на Донбасі: там ходить рубль, перебувають російські військові, роздають російські паспорти. Наголошую, що і відповідальність за смерть двох українських героїв і шістьох поранених несе РФ і наказ віддавали російські командири», – написав Порошенко на сторінці у Facebook.

Він також додав, що категорично проти того, аби українські війська були позбавлені права стріляли у відповідь на вогонь бойовиків.

Раніше також віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе закликала президента Володимира Зеленського пояснити слова щодо «контролю Росії» над незаконними збройними угрупованнями.

Така вимога з’явилася після того, як Адміністрація президента оприлюднила вранці 7 червня заяву у зв’язку загостренням військових дій та артилерійськими обстрілами на Донбасі. У ній йшлося зокрема про сподівання президента Зеленського на те, що «російська сторона відновить контроль над цими підрозділами» (малися на увазі бойовики незаконних збройних формувань). Внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців Операції об’єднаних сил.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.