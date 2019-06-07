Зеленський має «швидко і вичерпно» пояснити слова про «контроль Росії» на Донбасі – Климпуш-Цинцадзе

Президент Володимир Зеленський повинен пояснити свої слова щодо «контролю Росії» над незаконними збройними угрупованнями, стверджує віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона також закликала провести службове розслідування щодо цієї заяви.

«Якщо Президент вважає, що на окупованих територіях Сходу України щось може відбуватися без відома Кремля, то це катастрофа. Ще більший жах полягає в тому, що Росія у заяві Президента виглядає мало не стабілізуючою стороною. Це те, що хоче чути Путін. Ось де треба негайне службове розслідування, якщо хтось наважився порадити сказати таке Президентові. Пояснення Глави держави мають бути швидкими і вичерпними, інакше це капітуляція, яку суспільство не сприйме», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Таким чином членкиня уряду прокоментувала заяву, яку Адміністрація президента оприлюднила вранці 7 червня у зв’язку загостренням військових дій та артилерійськими обстрілами на Донбасі. У ній йшлося зокрема про сподівання президента Зеленського на те, що «російська сторона відновить контроль над цими підрозділами» (малися на увазі бойовики незаконних збройних формувань).

Внаслідок обстрілів загинули двоє військовослужбовців Операції об’єднаних сил.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.