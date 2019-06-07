ООС: вночі на Донбасі загинули двоє військових, ще 11 постраждали

У ніч на 7 червня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще 11 отримали бойові травми та поранення різної тяжкості, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі заявили, що станом на 16:00 до шпиталю потрапили ще троє військових, які постраждали внаслідок нічного обстрілу біля Новолуганська Донецької області.

«Ми маємо беззаперечні докази застосування ворогом артилерії 122 мм, забороненої Мінськими домовленостями. Як тільки ворожа батарея виявила себе вогнем, об’єднаними силами було негайно застосовано вогневі засоби ураження у відповідь. Наголошуємо, що вогонь російських окупантів не залишається безкарним», – розповіли військові.

Раніше речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомляв, що в ніч на 7 червня через обстріл біля Новолуганська двоє українських військових загинули, четверо були поранені і ще четверо зазнали «бойових травмувань». Нацгвардія заявляла про двох загиблих і 10 поранених.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в спробі «прориву» на горлівському напрямку.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.