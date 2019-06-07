Нацгвардія: уночі 7 червня двоє військових загинули, ще 10 отримали поранення

Уночі 7 червня двоє українських військових загинули, ще 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів у зоні збройного конфлікту на Донбасі, повідомляє Національна гвардія України.

У відомстві заявили, що підтримувані Росією бойовики відкрили вогонь із артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів у районі Новолуганського в Донецькій області.

Водночас речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявляє, що в ніч на 7 червня двоє українських військових загинули, четверо поранені, ще четверо зазнали «бойових травмувань». Він розповів, що обстріл біля Новолуганського тривав майже годину.

За його словами, ще двоє військових були поранені під час обстрілів 6 червня.

В угрупованні «ДНР», натомість, звинувачують українську армію в спробі «прориву» на горлівському напрямку.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.