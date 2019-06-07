Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
07 Червень 2019, Київ 14:58
Новини | Події

Нацгвардія: уночі 7 червня двоє військових загинули, ще 10 отримали поранення

Нацгвардія: підтримувані Росією бойовики здійснили обстріл із артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів у районі Новолуганського в Донецькій області

Дивитись коментарі

Уночі 7 червня двоє українських військових загинули, ще 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів у зоні збройного конфлікту на Донбасі, повідомляє Національна гвардія України.

У відомстві заявили, що підтримувані Росією бойовики відкрили вогонь із артилерійських систем калібру 122 міліметри та мінометів калібру 120 міліметрів у районі Новолуганського в Донецькій області.

Водночас речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявляє, що в ніч на 7 червня двоє українських військових загинули, четверо поранені, ще четверо зазнали «бойових травмувань». Він розповів, що обстріл біля Новолуганського тривав майже годину.

За його словами, ще двоє військових були поранені під час обстрілів 6 червня.

В угрупованні «ДНР», натомість, звинувачують українську армію в спробі «прориву» на горлівському напрямку.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Луганщині, 27 травня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Обстріли на Донбасі: Зеленський сподівається, що Росія «відновить контроль» над бойовиками

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG