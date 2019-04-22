Кличко обіцяє, що цього літа у Києві не буде масового відключення води

Цього у Києві не буде такого масового відключення гарячого водопостачання, як це було минулого року. Про це журналістам заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Цього року будуть роботи по заміні труб. Тільки із цим можуть бути пов’язані короткострокові відключення води, але такого масового відключення, як було у минулому році, цього року не буде», – зазначив Кличко.

Він нагадав, що минулого року були проблеми з відсутністю водопостачання але «Київенерго» повернули у власність громадян».