Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ президент підписав під час церемонії його представлення у Бориспільській міській раді.

Бно-Айріян на представленні заявив, що хоче перетворити область на регіон нових можливостей для людей, зокрема в контексті відкриття власної справи і відкрити область для інвесторів.

26 червня кандидатуру Михайла Бно-Айріяна і ще семи майбутніх голів ОДА погодив Кабінет міністрів.

У біографії Бно-Айріяна – робота в дипломатичному корпусі та в уряді на посадах радника з гуманітарних питань і керівника одного з управлінь Міненергетики. З жовтня 2016 року і до призначення на посаду голови Київської ОДА Бно-Айріян працював в «Укренерго» заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва.

Водночас після представлення нового голови Київської ОДА Бно-Айріяна Зеленський змусив секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка покинути приміщення. Це відбулося під час обговорення проблем бориспільської лікарні. Годунок постійно щось вигукував з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали.

«Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти кричати», – сказав Зеленський Годунку. На репліку останнього, що «всі є президентом», Зеленський сказав: «Ти точно не президент, бо в президента немає криміналу…Іди гуляй».

Крім того, президент Зеленський на зустрічі з посадовцями у Борисполі посперечався і з міським головою Анатолієм Федорчуком про забруднення місцевих озер фекаліями.

10 липня президент України Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Київщині.