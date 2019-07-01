Зеленський озвучив «одне з перших» завдань для нового очільника Одещини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із перших завдань для нового голови Одеської облдержадміністрації має стати контроль над з’ясуванням причин загибелі чотирьох дітей у пожежі.

«Одне з перших завдань для нового очільника Одеської ОДА – взяти під особистий контроль з’ясування причин цієї трагедії та унеможливлення подібних випадків у майбутньому», – цитує офіс президента слова Володимира Зеленського.

У президентській канцелярії не уточнили, до кого саме, як нового керівника Одещини, апелює глава держави. Наразі схваленим Кабінетом міністрів, але не затвердженим указом президента кандидатом на посаду голови Одеської ОДА, є Андрій Андрейчиков.

1 липня внаслідок пожежі у приватному будинку в селі Чорне Одеської області загинули четверо дітей, чиї матері в цей час були на подвір’ї у нетверезому стані.