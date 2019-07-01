Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
01 Липень 2019, Київ 21:48
Новини | Суспільство

Зеленський озвучив «одне з перших» завдань для нового очільника Одещини

В офісі президента не уточнили, до кого саме апелює Володимир Зеленський

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що одним із перших завдань для нового голови Одеської облдержадміністрації має стати контроль над з’ясуванням причин загибелі чотирьох дітей у пожежі.

«Одне з перших завдань для нового очільника Одеської ОДА – взяти під особистий контроль з’ясування причин цієї трагедії та унеможливлення подібних випадків у майбутньому», – цитує офіс президента слова Володимира Зеленського.

У президентській канцелярії не уточнили, до кого саме, як нового керівника Одещини, апелює глава держави. Наразі схваленим Кабінетом міністрів, але не затвердженим указом президента кандидатом на посаду голови Одеської ОДА, є Андрій Андрейчиков.

/**/ /**/ /**/ Фірма, якою керує та володіє Андрій Андрейчиков, постачає в Придністров’я побутовий металобрухт і відходи з вуглецевих сталей
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Майбутній очільник Одещини за 4 роки продав заводу в Придністров’ї брухту на майже 400 млн гривень – «Схеми»

1 липня внаслідок пожежі у приватному будинку в селі Чорне Одеської області загинули четверо дітей, чиї матері в цей час були на подвір’ї у нетверезому стані.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG