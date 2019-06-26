Активісти в Одесі протестують проти призначення Андрейчикова головою ОДА

Близько двох десятків активістів в Одесі 26 червня вийшли під стіни Одеської облдержадміністрації на протест проти призначення Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА. Як підтвердили Радіо Свобода джерела в уряді, саме прізвище Андрейчикова фігурує у поданні від президента для уряду на затвердження. У мітингу також взяли участь представники «Руху нових сил», «Самопомочі» і «Самооборони».

«Про цю людину ніхто не чув, але в інтернеті про неї – доволі багато. Одна з його компаній співпрацює із людьми із партії «Родина» Ігоря Маркова, він народився і виріс у Придністров’ї, зараз торгує із ними. Про нього ніхто і нічого не знає», – заявила одна з організаторів мітингу, військовий волонтер Наталя Карташова.

За її словами, у випадку призначення Андрейчикова, активісти поїдуть під будівлю офісу президента до Києва.

​Відповідно до е-декларації на сайті НАЗК, Андрій Андрейчиков є одним із засновників клубу «Мисливець-2007», керівником ТОВ «Балкер» і одним із власників ТОВ «Інтелтех». За минулий рік Андрейчиков отримав дохід у понад 3 мільйони гривень, переважно – від підприємницької діяльності.

Одеські активісти закидають Андрейчикову знайомство та зв’язок із одним із ватажків одеського сепаратизму, лідером партії «Родина» Ігорем Марковим. Соратник Маркова по партії Сергій Кушнір, ще один засновник мисливського клубу. Сам Андрейчиков місцевим ЗМІ заперечив знайомство з Марковим та сказав, що спільного бізнесу із Кушніром не має.