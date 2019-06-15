Зеленський призначив тимчасових голів Полтавщини та Одещини

Президент України Володимир Зеленський призначив виконувачів обов’язки голів обласних адміністрацій Полтавщини та Одещини. Відповідні укази від 14 червняопубліковані на сайті глави держави.

За цією інформацією, Полтавську ОДА очолить Олег Пругло, який раніше був першим заступником голови адміністрації, а Одеську ОДА – Світлана Шаталова.

11 червня стало відомо, що президент звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій. Таким чином, за поданням уряду залишили свої посади голови Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА, а також відсторонений виконувач обов’язків Одеської ОДА.

Того ж дня були призначені виконувачі обов’язків керівників адміністарцій 12 областей.

10 червня речниця президента Юлія Мендель розповіла, що Зеленський наполягає на звільненні усіх голів обласних державних адміністрацій.