Зеленський призначив тимчасових очільників 12 областей на заміну звільненим головам ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив тимчасових виконувачів обов’язків голів обласних державних адміністрацій після того, як звільнив попередніх голів ОДА. Відповідні укази оприлюднені на сайті Адміністрації президента.

Тимчасовими виконувачами обов’язків голів ОДА стали:

Олександр Киричук – Волинська область

Іван Дуран – Закарпатська область

Наталія Романова – Чернігівська область

Володимир Кальніченко – Хмельницька область

Іван Крисак – Тернопільська область

Вадим Акпєров – Сумська область

В’ячеслав Бонь – Миколаївська область

Ростислав Замлинський – Львівська область

Сергій Коваленко – Кіровоградська область

В’ячеслав Кучер – Київська область

Марія Савка – Івано-Франківська область

Елла Слепян – Запорізька область

Крім того, Зеленський звільнив ще одного тимчасового керівника області – Романа Товстого, який очолював Полтавську ОДА з березня 2019 року.

Раніше 11 червня Зеленський звільнив голів 15 областей.

10 червня речниця президента Юлія Мендель розповіла, що Зеленський наполягає на звільненні усіх голів обласних державних адміністрацій.