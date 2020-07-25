«Моя роль у «Слузі народу» була не досить цікавою»

Як вона тепер ставиться до своєї участі у серіалі «Слуга народу» і виконання ролі мами головного героя, зіграного Володимиром Зеленським? Її думка не про кіношного президента України Голобородька, а справжнього, який зараз очолює державу? Вистава «Незрівнянна» і вихід на сцену усією родиною – з чоловіком і сином – як це оцінити? Чи тільки російськомовні шоу стають рейтинговими на українському ТБ, як стверджують деякі телеменеджери? Чому телеканали все менше згадують про тих, хто воює на Донбасі? Народна артистка України Наталія Сумська відповіла на запитання Радіо Свобода.