Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій – АП

Президент України Володимир Зеленський звільнив 15 голів обласних державних адміністрацій, повідомив заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

Він розповів, що за поданням уряду звільнені голови Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА. Крім того відсторонений виконувач обов’язків Одеської ОДА.

10 червня речниця президента Юлія Мендель розповіла, що Зеленський наполягає на звільненні усіх голів обласних державних адміністрацій.