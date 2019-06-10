Зеленський наполягає на звільненні усіх голів ОДА – речниця

Президент України Володимир Зеленський наполягає на звільненні усіх голів обласних державних адміністрацій, повідомила його речниця Юлія Мендель.

«Насправді президент України наполягає на тому, що повинні бути звільнені усі губернатори. Зараз ідеться про 13 (голів ОДА – ред.) і триває процес пошуку професіоналів, які можуть очолити ОДА», – сказала Мендель.

Вона зазначила, що у відборі голів обласних державних адміністрацій беруть участь міжнародні HR-компанії.

«Крім того, бажано, щоб ці кандидати вже мали якийсь план, розуміння, з ким вони будуть працювати на місцях», – заявила Мендель.

5 червня Кабінет міністрів схвалив проекти розпоряджень президента про звільнення голів 13 обласних державних адміністрацій: Волинської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької та Чернігівської.