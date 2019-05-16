Зеленський обговорив із рекрутинговими компаніями допомогу в пошуку кадрів на державні посади

Новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся із представниками міжнародних рекрутингових і HR-агенцій та обговорив з ними можливу співпрацю в пошуку кадрів на низку посад у системі державного управління.

«Ми справді хочемо знайти нових талановитих людей, хороших фахівців, які поділяють наші цінності. Це не популізм, це – наша мета. І ми розуміємо, що знайти найкращих фахівців, які мають високі компетенції й орієнтовані на конкретні результати, не дуже просто. Тому хочемо запросити вас до співпраці у цій сфері. Ми маємо певну кількість кандидатур, наприклад, на посади очільників ОДА у різних областях України, але й тут нам потрібна ваша допомога з інструментами адекватної оцінки цих людей», – сказав Зеленський.

У зустрічі, зокрема, взяли участь Ілона Шарова (Hudson), Роман Бондар (Оdgers Вerndtson), Олексій Долгих (Bayden), Юлія Згєєва та Ігор Габузенко (Ward Howell).

Прес-служба Зеленського заявила, що учасники зустрічі задекларували свою готовність до співпраці з командою новообраного президента.

21 квітня шоумен та бізнесмен Володимир Зеленський у другому турі обраний президентом України.

Уже у перший день на посаді президент може самостійно замінити секретаря РНБО, вище командування Збройних сил України, наприклад, начальника Генштабу та главу своєї адміністрації.

Згідно із законодавством, за поданням президента України Верховна Рада призначає прем’єр-міністра, міністра оборони та міністра закордонних справ. Крім того, президент за поданням уряду призначає голів місцевих державних адміністрацій.

Дата інавгурації президента призначена на 20 травня.