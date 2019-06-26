Суд вивчить одеську «чорну бухгалтерію» в нарадчій кімнаті

Посадові особи Одеської міської ради, державні службовці, народні депутати, засоби масової інформації – екс-голова ОДА Міхеїл Саакашвілі звинуватив усіх в отриманні грошей від «угруповання Геннадія Труханова-Володимира Галантерника». Він спирається на матеріали НАБУ і САП. Фігуранти списків поводять себе по-різному – хтось мовчить, хтось називає «амбарну книгу» не доказом, а хтось звинувачує Саакашвілі у відповідь.

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі 25 червня оприлюднив документи зі справи «Краяну» проти Геннадія Труханова та посадових осіб Одеської міської ради. У цих документах ідеться про «преміальні виплати» як посадовим особам Одеської міської ради, так і державним службам, і окремим депутатам.

Документи, автентичність яких підтвердили прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури, були вилучені під час обшуку в Альони Михайлівни Попової. Вони зберігалися на SD-картках та, судячи з назв файлів, були видалені, а потім відновлені слідчими НАБУ. Сама Альона Попова під час депутатської каденції Геннадія Труханова (в 2012-2014 роках) була його помічником на громадських засадах. Радіо Свобода знайшло у «Фейсбуці» дівчину, ім’я, місто, дата народження та друзі якої свідчать про збіг із фігурантом обшуку, але вона не відповіла на уточнююче запитання. Саакашвілі заявив, що документи йому передав журналіст, який отримав їх від представників прокуратури. Той нібито не наважився їх публікувати власноруч. За словами Саакашвілі, Попова нібито була зв'язковим між Трухановим та бізнесменом Володимиром Галантерником, який, за даними українських та британських ЗМІ, живе в Лондоні. Сам Галантерник жодного разу не коментував подібні звинувачення.

«Тут розписані «туалетні схеми», за якими спочатку приватизували громадські туалети, а потім землю під ними і через них захоплювали важливі об’єкти. В тому числі «Зелений театр» (за адресою Преображенська, 40 розташований Літній театр – ред.), це Старосінна площа. І тут написано, кому і скільки платили. В тому числі народний депутат Ківалов – це 150 тисяч гривень на місяць. Тут є Абрамова – голова центру з обслуговування громадян, вона кожного місяця отримувала гроші в конверті. Тут є в списку контрольно-ревізійна комісія (в 2010 році КРУ було реорганізоване у Державну фінансову інспекцію, а в 2015 році – в Державну аудиторську службу – ред.) – орган, який має контролювати їхні видатки. Експерт отримував 3 тисячі доларів на місяць за невірну оцінку приміщення заводу «Краян». Вони платили Сергію Назарову – головному політтехнологу Труханова на виборах і між виборами. Тут є депутат Єремиця – людина «Опозиційного блоку». Він зображує опозицію Труханову. І він отримував від нього 3 тисячі доларів на місяць для того, щоб він грав роль опозиції», – заявив Саакашвілі.

Ківалов уже відреагував на звинувачення – назвав ексголову ОДА «популістом» та заявив, що рівень довіри до нього «близький до нуля». Він не став коментувати можливі виплати ані в соціальних мережах, ані Радіо Свобода.

Документи, оприлюднені Саакашвілі – це близько 20 сторінок із адресами об’єктів, а також прізвищами та сумами грошей, які здогадно отримували ці люди. Серед адрес є і «адреса комплексу приміщень заводу «Краян» – Косовська, 2». Серед тих, хто, за версією Саакашвілі та згідно із документами, отримував гроші – Олена Китайська, директор департаменту праці та соціальної політики, Євгенія Абрамова, директор департаменту з надання адміністративних послуг та інші посадові особи. Є також пункт «рецензія оцінки «Краяну» – 3000 у.о.», «експертиза Тираспольське і «Краян» – 10 і 35 у.о.».

Абрамова в коментарі для Радіо Свобода назвала звинувачення «смішними», а Назаров не став коментувати заяви Саакашвілі та матеріали справи. Офіційний коментар може з’явитися пізніше, припустили в прес-службі міськради, оскільки в матеріалах фігурує велика кількість посадових осіб місцевої влади. Проте своє ім'я в списках прокоментував депутат міської ради Олексій Єремиця – його прізвище фігурує в документах із приписом «3000 у.о.».

«Щоб коментувати цей список, я б хотів побачити офіційні документи. Чому мені написали 3 тисячі, а не 10? Здається, що ми маємо справу із політичним переслідуванням тих, в кого інші переконання», – заявив він Радіо Свобода.

Також в списках виплат фігурує низка одеських блогерів, громадських рухів та ЗМІ. Судячи з імен та назв, деякі зі списків стосуються 2015 року. Наприклад, як зазначено в оприлюднених Саакашвілі документах, «Генеральний протест» отримував 117 тисяч гривень. Цей рух був створений у червні 2013 року, але після анексії Криму та початку війни на Донбасі він фактично розвалився – частина учасників поїхала з України. Але в 2015 році громадську організацію відновили.

«Вони створили власний «Генеральний протест». Навесні і влітку «кошмарили» Ківалова. Разом із ними працювали «пауерліфтери», а висвітлював це телеканал «Глас». Звідси і гонорари», – написав у «Фейсбуці» один із засновників руху Сергій Дібров. Судячи з сюжетів телеканалу «Глас», відновлював організацію В'ячеслав Азаров – лідер партії анархістів. І «анархісти», і «пауерліфтери», і «Глас» фігурують в списках, які оприлюднив Саакашвілі. Сам Азаров не став заперечувати, що вони відновили організацію, коли інші засновники «перейшли на бік майданного режиму», тому що вони «мали такі права».

Якісь активісти щось знайшли – Труханов

Сам міський голова Одеси Геннадій Труханов не надто багато сказав журналістам про документи, які, як підтвердили прокурори САП, знайшли у Альони Попової – нібито якісь активісти щось знайшли – незрозуміло де, незрозуміло як і незрозуміло чому. Він проте пообіцяв, що найближчим часом стане відомо про «правопорушення Саакашвілі» на посаді голови ОДА.

«Якраз стосовно того, як створювався Центр адміністративних послуг, яка роль адміністрації була. Крім того, що вони влаштовували шоу, вони ще за щось відповідали. В тому числі він. Я думаю, ви ще дізнаєтесь правду про те, як воно відбувалось. Те, на що слідство три роки прикриває очі. Я думаю, що знайдуться порядні працівники прокуратури і Державного бюро розслідувань, які нарешті розглянуть те, як воно відбувалося», – заявив Труханов. Міський голова також вважає, що оприлюднені матеріали не є доказом ані виплат, ані існування «чорної бухгалтерії».

За даними прокурорів САП, оприлюднені Саакашвілі документи були вилучені під час обшуку в рамках розслідування іншого кримінального провадження – стосовно купівлі міською радою нежитлових будівель і земельної ділянки у ТОВ «Аеропорт Одеса». На одному з попередніх засідань судді погодилися долучити ці матеріали до справи та пообіцяли надати їм оцінку в нарадчій кімнаті.

25 червня прокурори завершили зачитувати матеріали дебатів та попросили для міського голови Геннадія Труханова 12 років ув’язнення, для його заступника Павла Вугельмана – 11 років, для директора департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Родіонова, голови комісії міської ради з питань комунальної власності Василя Шкрябая – по 10 років, для директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка – 11 років, для директора ТОВ «Девелопмент еліт» Петра Загодиренка – 10 років, для оцінщика, директора «Брокбізнесконсалт» Галини Богданової – 7 років. Всі вироки Спеціальна антикорупційна прокуратура просить супроводити конфіскацією майна.

Ще до початку судового засідання акцію про можливий виправдувальний вирок провели громадські організації «Автомайдан» і «Центр протидії корупції». Як наголосили представники організацій, тільки Антикорупційний суд, який має почати розгляд справ на початку вересня 2019 року, зможе винести «незалежний вирок Труханову».

Акцію намагалися зірвати прихильники чинного міського голови, які викрикували: «В нас – найкращий мер в Україні», «Наш мер – Труханов, ваш мер – Америка» та «Дайте меру працювати». На наступних засіданнях суд має заслухати виступи адвокатів та виступи самих обвинувачених.

За даними слідства, у вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні, організованому ліквідатором держпідприємства, 11,5 мільйонів гривень.

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У НАБУ заявляють, що отримані від мерії 185 мільйонів гривень фірма-продавець спробувала перерахувати компанії з ознаками фіктивності, проте на рахунки компанії-продавця будівлі був накладений арешт. У червні 2018 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що розслідування у цій справі завершили.

У лютому 2018 року детективи НАБУ і прокурори САП затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова і його заступника Павла Вугельмана.

Згодом суд відпустив Труханова на поруки народного депутата Дмитра Голубова («Блок Петра Порошенка»), а Вугельмана відпустили на поруки народних депутатів Олександра Пресмана з групи «Відродження» та Юрія Мірошниченка з фракції партії «Опозиційний блок».