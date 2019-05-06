НАБУ заявляє про завершення слідства у справі про незадекларовані статки проти мера Одеси

Детективи Національного антикорупційного бюро завершили розслідування у справі про внесення міським головою Одеси недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 і 2016 роки, повідомляє прес-служба НАБУ.

3 травня 2019 року посадовцю відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акту і направленням його до суду.

«За даними слідства, мер Одеси не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відомості про майно та доходи, власником яких є особа, з якою посадовець упродовж 2015-2016 років був пов’язаний спільним побутом, мав взаємні права й обов’язки. З цією особою підозрюваний перебував в офіційному шлюбі з 1985 по 1997 роки, має двох спільних дітей, одна з яких народилась у 2000 році, тобто після офіційного розірвання шлюбу», – йдеться в повідомленні.

Незадеклароване, за даними НАБУ, є, зокрема, квартира, два паркомісця, нежитлова нерухомість, два автомобілі. Загалом до декларації 2015 року мер Одеси не вніс статки на загальну суму 32,48 мільйона гривень, до декларації 2016 року – на 18,81 мільйона, повідомили в бюро.

За даними НАБУ, розслідування зазначених фактів детективи почали у листопаді 2017 року.

У НАБУ додали, що мер Одеси вдруге притягується до кримінальної відповідальності. «За першим епізодом він уже є обвинуваченим у заволодінні 185 млн грн місцевого бюджету Одеси при купівлі будівлі колишнього заводу «Краян». Детективи НАБУ зібрали достатнього доказів того, що ця закупівля здійснена за завищеними цінами. Досудове розслідування цього епізоду завершено – справа слухається в Малиновському районному суді Одеси», – йдеться в повідомленні.

6 березня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що кримінальне провадження про незаконне збагачення щодо мера Одеси Геннадія Труханова закрите – «на виконання рішення Конституційного суду», який визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність чиновників за незаконне збагачення.