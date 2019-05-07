Вищий антикорупційний суд України має запрацювати 5 вересня

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня ухвалили рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року. Відповідне рішення підтримали 32 суддів, один проголосував проти і двоє утрималися.

Відповідно до рішення, повідомлення про початок роботи суду має з’явитися в офіційній пресі «Урядовий кур’єр» та на порталі судової влади. Також голова суду має звернутись до органів державної влади щодо вирішення організаційних питань для забезпечення початку роботи відомства.

Раніше, за рішенням уряду, для роботи Вищого антикорупційного суду були виділені в Києві два приміщення, які однак потребують реконструкції. Тимчасово суд розміщується в приміщенні Печерського райсуду Києва.

7 травня на перших зборах суддів Вищого антикорупційного суду із третьої спроби його головою була обрана Олена Танасевич, її заступником пізніше обрали Євгена Крука.