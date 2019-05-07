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07 Травень 2019, Київ 20:25
Новини | Політика

Вищий антикорупційний суд України має запрацювати 5 вересня

На перших зборах суддів Вищого антикорупційного суду із третьої спроби його головою була обрана Олена Танасевич

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Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня ухвалили рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року. Відповідне рішення підтримали 32 суддів, один проголосував проти і двоє утрималися.

Відповідно до рішення, повідомлення про початок роботи суду має з’явитися в офіційній пресі «Урядовий кур’єр» та на порталі судової влади. Також голова суду має звернутись до органів державної влади щодо вирішення організаційних питань для забезпечення початку роботи відомства.

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Раніше, за рішенням уряду, для роботи Вищого антикорупційного суду були виділені в Києві два приміщення, які однак потребують реконструкції. Тимчасово суд розміщується в приміщенні Печерського райсуду Києва.

7 травня на перших зборах суддів Вищого антикорупційного суду із третьої спроби його головою була обрана Олена Танасевич, її заступником пізніше обрали Євгена Крука.

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