Головою Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич

Головою Вищого антикорупційного суду 7 травня була обрана Олена Танасевич. У перебігу таємного голосування на зборах суддів Вищого антикорупційного суду її кандидатуру підтримали 23 судді. За іншу Ольгу Саландяк проголосувади 10 суддів, ще 5 суддів не підтримали жодного з кандидатів.

Головуючий на зборах суддів Віктор Маслов озвучив, що Танасевич обрано терміном на 3 роки і не більш ніж на термін повноважень судді. Обрати голову Вищого антикорупційного суду вдалося у вівторок з третьої спроби.

Раніше сьогодні почалися збори суддів Вищого антикорупційного суду.

Олена Танасевич до сьогоднішнього призначення була суддею Печенізького райсуду Харківської області, присягу судді склала в 2012 році.

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні минулого року. 6 березня цього року Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду.