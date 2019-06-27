Майбутній очільник Одещини за 4 роки продав заводу в Придністров’ї брухту на майже 400 млн гривень – «Схеми»

Схвалений Кабінетом міністрів кандидат на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації Андрій Андрейчиков заробляє на експорті українського металобрухту в невизнану «Придністровську Молдовську республіку». Журналісти проаналізували дані української митниці за період з 2015-го до 2018 року і виявили – лише за цей час підприємство Андрейчикова експортувало металобрухту на «Молдовський металургійний завод» (м. Рибниця) на 379,1 млн гривень. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Аналіз даних з митниці, проведений журналістами «Схем», показав, що фірма ТОВ «Балкер», якою керує та володіє Андрейчиков, постачає в Придністров’я побутовий металобрухт і відходи з вуглецевих сталей.



У 2015-2016 роках ТОВ «Балкер» Андрейчикова експортував брухту на суму 195,6 млн гривень, у 2017-му – 96,6 млн гривень, у 2018 році – 86,8 млн гривень.

Усього за цей період підприємство Андрейчикова поставило понад 60 тисяч тонн металобрухту на «Молдовський металургійний завод» на загальну суму 379,1 млн гривень.

Кандидатуру Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської ОДА Кабмін схвалив на засіданні 26 червня разом із ще сімома майбутніми очільниками областей.

Як виявили журналісти, Андрій Андрейченко є засновником в ТОВ «Мисливець-2007». Його партнером у цій фірмі вказаний одеський бізнесмен Дмитро Череп – у 2015 році його було засуджено за спроби захопити місцеву владу. Він повинен був розмістити 50 озброєних осіб в місті, які мали прибути з так званих «ДНР»/«ЛНР». У новому «сепаратистському» уряді Одеси він мав зайняти керівну посаду. Череп свою провину визнав і пішов на угоду зі слідством.

Другий партнер Андрейчикова у ТОВ «Мисливець-2007» – Сергій Кушнір. Він на Одещині керує проросійською партією «Родина», яка виступає за федералізацію України та визнання російської мови другою офіційною в Україні. Керівник цієї партії Ігор Марков після Революції Гідності втік до Росії.

Сам Андрейчиков в коментарі «Думская.нет» заперечив, що окрім мисливства, має інші справи з Черепом, та Кушніром. «Ми співзасновники в мисливському клубі «Мисливець-2007», моя частка в ньому 9%. Ніякого спільного бізнесу і справ з ними я ніколи не вів», – заявив він.

Санкції України стосовно придністровського металургійного заводу, якими було заборонено торгувати із ним брухтом, були введені у травні 2018 року, але проіснували недовго.

Розслідування «Схем» і RISE. Moldova показало, що напередодні першого туру виборів у березні 2019 року президент України Петро Порошенко погодив зняття санкцій з «Молдовського металургійного заводу» («ММЗ») – на прохання прем’єр-міністра Молдови Павла Філіпа, ставленика молдовського олігарха Влада Плахотнюка. Плахотнюк, як встановили журналісти, опосередковано пов’язаний з роботою цього підприємства і, як він сам визнавав, є давнім знайомим самого Петра Порошенка. У листі від 7 березня 2019 року Філіп звернувся до президента Петра Порошенка з проханням «виключити «ММЗ» зі списку суб’єктів, що підлягають санкціям».

Лист від молдовської сторони в Україні «спрацював» рівно за тиждень – уже 19 березня 2019 року РНБО ухвалило рішення вивести ВАТ «ММЗ» з-під санкцій. Тодішній президент Петро Порошенко це рішення підписав.