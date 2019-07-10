Президент України Володимир Зеленський 10 липня вигнав з наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка. Це відбулося під час обговорення проблем бориспільської лікарні. Годунок постійно щось вигукував з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали. «Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти, кричати», – сказав Зеленський Годунку. На репліку останнього, що «всі є президентом», Зеленський сказав: «Ти точно не президент, бо в президента немає криміналу… Іди гуляй». (Відео Reuters)