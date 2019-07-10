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10 Липень 2019, Київ 22:24
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«Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?» – Зеленський вигнав з наради секретаря міськради Борисполя – відео

«Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?» – Зеленський вигнав з наради секретаря міськради Борисполя – відео
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Президент України Володимир Зеленський 10 липня вигнав з наради секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка. Це відбулося під час обговорення проблем бориспільської лікарні. Годунок постійно щось вигукував з місця, на що Зеленський сказав, що знає про його судимість за розбій і просить вийти із зали. «Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш? Вийдіть, будь ласка, будете на райадміністрації сидіти, кричати», – сказав Зеленський Годунку. На репліку останнього, що «всі є президентом», Зеленський сказав: «Ти точно не президент, бо в президента немає криміналу… Іди гуляй». (Відео Reuters)

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