«Розбійник» проти президента. Хто такий секретар міськради, який хоче судитися з Зеленським і чекає від нього вибачень

Ярослав Годунок, український чиновник, якого Володимир Зеленський публічно назвав розбійником і вигнав із зали під час наради в Борисполі, має намір подати в суд на президента. Тимур Олевський зустрівся з чиновником, який вважає, що поплатився за правду. Годунок заявив, що чекає від Зеленського вибачень, і розповів про свої кримінальні справи.

Репортаж із Борисполя, секретар міськради якого буде судитися із Зеленським – «Настоящее время»

Годунок – секретар міськради. Це виборна посада: місцеві депутати обирають зі своїх лав людину, яка має право підпису важливих фінансових документів і може виконувати обов’язки мера в разі відставки міського голови. Нарада, з якої Зеленський вигнав Годунка, відбулася 10 липня 2019 року, за два з хвостиком тижні до парламентських виборів.

Все почалося з обговорення фінансування Бориспільської лікарні. Годунок поскаржився, що міськрада не може виділяти їй гроші, тому що голова району забрав лікарню в міста, хоча раніше дві адміністрації були співзасновниками на рівних.

Виставивши Годунка із зали, Зеленський слідом пообіцяв, що з ним розбереться СБУ. Ярослав Годунок каже, що чекав наслідків, але їх не було.

Скарга на президента

Відразу після інциденту секретар міськради збирався судитися з президентом, потім нібито відмовився від цієї ідеї. В інтерв’ю проектові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время» Годунок повідомив, що до суду на Володимира Зеленського все-таки подасть.

«Я готую скаргу. Я думаю, що це нормальна країна, в якій проста людина може подати на президента, гаранта Конституції, до суду і змусити його вибачитися. Буду судитися, зараз готується скарга, я уклав угоду з адвокатом. Мені не хотілося робити це перед виборами. Готуємо скаргу, однозначно подам, бо це для мене принципово», – сказав він.

Конфлікт навколо лікарні

Під час візиту президента до Борисполя секретар міськради і голова держави разом оглядали кілька будівель, які потребують ремонту, – зокрема, місцеву лікарню. Ярослав Годунок вважає, що Зеленському неправильно доповіли ситуацію в місті, і він просто помилився.

«Коли буде побудована тут лікарня? За документами вона мала бути побудована тут два роки тому. Але два роки тому ніхто її не збудував. І президент Зеленський каже: «Не треба будувати лікарню, треба відремонтувати шматок корпусу». Я йому кажу: «Ви взагалі божевільний?» – переповідає Годунок події 10 липня.

«За це я і відгріб за повною програмою», – вважає секретар міськради Борисполя. Він припускає, що реакція президента пов’язана з його наполегливістю: Годунок показав делегації з Києва корпуси лікарні в жалюгідному стані і наполягав, що будівництво нової будівлі необхідне.

Кримінальна справа і передвиборна декларація

Загроза Зеленського «здати» Годунка СБУ і слово «розбійник», сказане на його адресу, походять від кримінальних справ, фігурантом яких був секретар бориспільського міськради.

Інформація про кримінальну справу Годунка знаходиться просто: за даними видання «Українська правда», Святошинський райсуд Києва 2002 року засудив Ярослава Годунка, тоді співробітника спецпідрозділу «Беркут», за участь у квартирних крадіжках із розбоєм.

«Ніяких тілесних ушкоджень мені не пред’явили, – розповідає про справу Годунок. – Так, там було, ставили розбій. Я співробітник міліції [був] на той момент, якого звільнили заднім числом. Там розсипалася справа через подачу неправдивих свідчень моїх колег і командира «Беркуту», заступника, начальника кадрів, які всі матеріали фальсифікували. Куди можна було податися простому хлопцеві з села, щоб відстояти свої права?»

Ярослав Годунок каже, що під час його виборчої кампанії на місцевих виборах його кримінальною справою ніхто не цікавився, а в передвиборчій біографії він про вирок не писав. У Борисполі він бореться зі зловживаннями чиновників і будівельних підрядників, каже Годунок і демонструє відламаний від дорожнього покриття на одній із вулиць асфальт. Шматок явно тонший від вказаних стандартами п’яти сантиметрів, пояснює Годунок і журиться: «Просто викинуті гроші».

На парламентських виборах опальний бориспільський секретар балотувався в одномандатному окрузі від партії «Батьківщина». У передвиборчій декларації Ярослава Годунка мовиться, що на його сім’ю зареєстровано чотири квартири в Києві, одна в Борисполі. Він також задекларував автобус, кран, вантажівку і автозаправку, кілька земельних ділянок, записаних на дружину, і понад мільйон гривень готівки. У правоохоронних органів до нього претензій немає.

У парламент Годунок не пройшов. У місті переміг представник Зеленського – зі «Слуги народу».