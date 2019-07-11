«Громадяни – не чєрті». Розмова з чиновником, якого Зеленський вилаяв у Борисполі

Ольга Кацан

«Проголосував за майбутнє моїх дітей, за процвітаючу Україну і чесного преЗЕдента» – кілька місяців тому, під час передвиборної гонки, секретар Бориспільської міськради і нинішній кандидат у депутати до Верховної Ради Ярослав Годунок активно агітував за Володимира Зеленського. Однак президент того, чи то не знав, чи то на те не зважив, коли виганяв місцевого чиновника із засідання в Борисполі. Спершу Годунок намагався поговорити із президентом в тамтешній лікарні – невдало. Потім його не пускали на засідання в міськраді. «Вийди звідси! Розбійник», «Погано чуєш? Англійською – «exit», «Та іди вже, господи, ти! Чуєш чи ні?» – зреагував Зеленський на інформацію з інтернету про те, що Годунок буцімто засуджений за ч. 3 ст. 142 ККУ за «розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень». Ще й пригрозив Боканову позвонити, попросити розібратися. Годунок не на жарт образився: зачепили гідність. Хоча сам неодноразово не добирав слів, коли спілкувався з місцевими чиновниками: вигадував образливі прізвиська й підвищував голос.

Радіо Свобода приїхало в Бориспіль ввечері після перепалки. Розпитали в Ярослава Годунка, чи не шкодує за голос на користь Зеленського, чому збирався йти до СБУ і чому «громадяни – не чєрті».

Про «Батьківщину», Ляшка і вибори

– Я ж насправді не підлеглий Зеленського, я обраний народом. Він мене не призначає і не знімає. І мені прикро, що Зеленський не розібрався: його підставила команда. Коли йому дали довідочку, що я з «Батьківщини», я зрозумів, що це – політична підопльока. У нас балотується кандидат від ЗЕ, всі говорять, що він – «парашутист». Людина жила насправді в Києво-Святошинському районі, є депутатом обласної ради від партії «Самопоміч». Скажіть, які це «нові обличчя»? … Коли мене підтримала «Батьківщина», стало зрозуміло, що цей мажоритарщик пролітає, як фанера над Парижем. Тому це просто-напросто політична брудна розправа наді мною, як над кандидатом, який сьогодні більше набирає голосів, ніж представник ЗЕ...

А чому я опинився у партії «Батьківщина»? Із «Радикальної партії» мене вигнали три неділі назад. Я чітко поставив межу у відносинах моїх і Ляшка. Сказав, що підтримую 73% відсотки, які обрали нового президента і не хочуть бачити старих політиків. Ми не маємо ніякого морального права розчарувати наше суспільство. І дозволяти сьогодні грати на руку проросійським силам, критикувати новообраного президента і тим самим сплюндрувати вибір людей – я проти.

Чому не пустили на нараду з президентом?

– Це нонсенс взагалі! Як можна приїхати дододому, а тебе не пускають. Ну принаймні так це виглядає. Мене викреслили за те, що у лікарні я порушив плани ходити там, де вони хотіли. Я виконав волю громадян, ми завели Зеленського в терапію, він побачив, в якому жахливому стані перебуває лікарня. Точно так же він зрозумів, в якому стані інфекційне. Я йому сказав, що це концтабір. «Ви що! – сказали його представники: – Не можна президента туди заводити!» (за санітарними нормами забороняється відвідувати інфекційні відділення – ред.)

Друга задача була моя попросити допомоги в президента, щоб ми могли побудувати нашу лікарню і об’їздну дорогу.

І мене вичеркнули, коли я прийшов на засідання в міську раду. Коли вже заходив президент, то я попросив його, щоб він забрав мене. Він дав команду УДО, мене пропустили і сказали: «Присідайте на перше місце».

Чи не шкодує за те, що голосував за Зеленського?

– Ні, я не шкодую про свій вибір. Вважаю, що в цій ситуації вчинив правильно. Якщо сам Порошенко зробив все для того, щоб наступником став Зеленський. Якби він працював нормально, у нас Зеленського не було б. А якщо він працював на Росію і на Путіна – то маємо того президента, якого маємо. Я голосував більше проти Порошенка, ніж за Зеленського, і я вимушений був в цій ситуації агітувати за цю людину, тому що покладаю надії, що все ж таки щось зміниться.

Як відреагує на слова президента?

– Якщо далі не буде ніяких провокацій проти мене, яких я, до речі, не боюсь, – то проблем не бачу. Ну посперечалися – нічого страшного. Головне, щоб від цього виграла громада. Щоб тут побудували нову лікарню, новий корпус, нарешті, щоб ми жили в нормальній країні, де немає корупції. Прикро, що особисто президент дав вказівку «разобраться с етім чєртом» і дзвонив Баканову. І чого це СБУ повинна займатися мною, я що – сепаратист?... Я туди йду (в СБУ – ред.) показати і продемонструвати всім громадянам, що я нічого не боюся. Не потрібно мене шукати і ставити на прослуховування, вірніше знімати. Я по життю на прослушці, я це прекрасно знаю. Прийду туди і хочу запитати, навіщо мене шукати. Дізнайтесь, хто такий Годунок, Баканов!

«Громадяни – не чєрті»!

– Я безумовно людина емоційна, але я ніколи в житті не називав когось такими словами, якими називав мене президент. Я хочу сказати: громадяни – не «чєрті». І вибачте мене, будь ласка, я на Майдані, на Революції гідності стояв, і на помаранчевому Майдані за те, що зачепили, перш за все, мою гідність людську. І те, що він дозволив собі мене обізвати такими словами, залишиться на його совісті. Але просто так я залишати цього не буду, я обов’язково подам до суду, обов’язково звернуся до ДБР, щоб порушили кримінальну справу. Ви вдумайтесь: ми живемо в європейській країні, де президент дає вказівку керівнику СБУ: яке до мене відношення має СБУ взагалі?

Про судимості і розбій

Слухайте, в мене стільки кримінальних справ, що я вже «потєрявся». Там, мабуть, він (Зеленський – ред.), бідний збився, коли читав те все. Це було в 1999-му – 2000 році, коли я заївся з своїм керівництвом в «Беркуті». Послухайте мене: ну апріорі я не міг бути по тій статті розбійником, як вони про мене пишуть. Якщо я – представник міліції чи поліції, то я або зловживав службовим становищем, або його перевищував, розумієте. З приводу того, що понавішували всяких справ і всякого дєрьма написали в інтернеті – я є людиною несудимою. Мене зареєстрували на сайті ЦВК, там написано: «Ярослав Годунок – несудимий».

Чи була президентська перепалка підлаштованою?

– Я думаю, емоційно зробити це неможливо. Повірте мені: я точно сидів у залі і цього не очікував. Ви ж знаєте, як я себе веду. Хотів підірватися, щось сказати. Тоді думаю: нє, це якийсь розіграш. Я не збирався взагалі виходити, але потім дивлюся: поведінка трішки не зрозуміла для мене, неадекватна, тому я не хотів накаляти обстановку і в принципі вийшов.

«Всі ви – президенти». А Годунок – ні

– От сьогодні єдине, чого я переживаю і через що не буду спати, що я – не президент. Знаєте, я сьогодні відчув, як це – бути президентом. Виявляється, дуже важко. Дуже важко залишитися простою людиною, не ображати інших. От коли президент дозволяє, знаходячись на найвищій посаді, ображати просту людину, а я такий самий простий – ще хуже: бандит, розбійник, чорт і так далі – я краще я не буду президентом. І не буду президентом таким, яким сьогодні був Зеленський, коли дозволяв собі таке говорити. Кожна людина повинна показати, що в цій державі, не залежно від того, хто ти, яку посаду ти займаєш і який ти крутий, ти не маєш ніякого морального права ображати іншого.

Чим закінчилася історія?

– Годунок проанонсував прес-конференцію під стінами СБУ: «Не треба мене, «этого черта», искать. Пане Блокан, я особисто прийду сам до вас о 12-й годині, під стіни СБУ, де надам прес-конференцію». Однак передумав. Вночі записав відеозвернення, у якому зазначив: «Невеличке непорозуміння, яке сьогодні виникло у мене з президентом, почали використовувати проросійські сили і телеканали. І хочуть і намагаються зробити з цього провокацію». Він висловив сподівання, що це «непорозуміння скоро минеться», сказав, що не хоче розхитувати ситуацію, тож не піде в СБУ, але планує офіційно звернутися до них із депутатським запитом, дізнатися, «чи є на мене будь-яка інформація, яка може мене порочити». Відео із мережі «Фейсбук» зникло, але його на своєму ютуб-каналі опублікував «Главком».

На сайті інформаційної агенції «Погляд» з’явилося фото звернення Годунка до тимчасово виконуючого обов’язки голови Служби безпеки України з підписом, вхідним номером і датою 11.07.2019: «прошу Вас повідомити мене про наявність або відсутність щодо мене кримінальних проваджень, а також всіх наявних матеріалів, якими займається Служба безпеки України щодо моєї особи».

Згодом в мережі з’явилася інформація, що Годунка викликали в СБУ, і саме через це він був змушений відкласти анонсовану прес-конференцію. Секретар міськради Борисполя приїхав до Служби безпеки, однак номер, з якого телефонували, виявився недійсним. «Розіграш!» – резюмував чиновник. Також Годунок зазначив, що всі його сторінки у соцмережах на цю хвилину заблоковані.