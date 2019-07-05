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05 Липень 2019, Київ 15:53
Новини | Політика

Головою Донецької ОДА став Павло Кириленко

Кириленко призначений указом президента

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Головою Донецької обласної державної адміністрації призначений Павло Кириленко. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Своїм іншим указом він звільнив із цієї посади Олександра Куця «у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України» Петра Порошенка.

Куць працював на посаді голови Донецької ОДА із червня 2018 року. До цього він був начальником новоствореного об'єднаного Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Підполковник юстиції Павло Кириленко до призначення на посаду голови ОДА був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.

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