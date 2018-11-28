Голова Донецької ОДА заявив, що Росія не пропускає 18 торговельних суден до України

Росія не пропускає 18 торговельних суден до бердянського та маріупольського портів, заявив голова Донецької ОДА Олександр Куць у Facebook.

Він зазначив, що говорив про це під час зустрічі з депутатами парламенту Чехії, які підтримали Україну в прагненні відновити свої кордони і засудили агресивні дії Росії.

Росія в останні місяці блокувала українські кораблі й не дозволяла їм заходити до Азовського моря.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).