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Вечером 14 февраля 46 человек оказались в «серой зоне» на КПВВ «Майорское» после того, как их пропустили с неподконтрольной стороны за 10 минут до закрытия пункта пропуска со стороны, подконтрольной правительству Украины. Пройти украинский КПВВ люди бы не успели, и им пришлось бы ночевать на линии разграничения. Как решилась ситуация?

Это уже не первый подобный случай, рассказывает правозащитник Павел Лисянский, в декабре 2018 года со стороны группировки «ДНР» была подобная провокация.

«Проблема была в том, что работники КПВВ к тому времени уже разъехались. И чтобы осуществить пропуск, они должны были прибыть на КПВВ. Нужно понимать, что вчера хоть был и не государственный праздник, но всё-таки праздник. Тем не менее командующий отдал приказ, и все прибыли и пропустили», – рассказывает Лисянский.

По его словам повлиять на группировки «ЛДНР» практически невозможно, поэтому с неподконтрольной части Донбасса провокаций на КПВВ не избежать.

Применяется рваный режим пропуска со стороны оккупантов

«Применяется рваный режим пропуска со стороны оккупантов, надо только чтобы международное сообщество как-то повлияло. По-другому мы вряд ли сможем решить эту проблему, у нас нет контроля с той стороны», – рассказывает правозащитник и акцентирует внимание на том, что каждый раз, когда группировки «ЛДНР» пропускают людей после закрытия КПВВ, на сепаратистских ресурсах сразу же появляются новости о том, что Украина не пропускает людей.

Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Александр Куць рассказал Радио Донбасс.Реалии, что в этот раз организовать пропуск людей удалось за несколько часов, в отличие от декабря 2018 года, когда в подобной ситуации люди рисковали остаться на ночь в «серой зоне».

«Буквально в течение 20 минут приняли решение о продлении работы КПВВ, запустили людей, которые были наиболее ближе. Других забрала та сторона. Это свидетельствует о том, что это была стопроцентная провокация, потому что людей с той стороны забирали в сопровождении СМИ. Мы забрали ближайших – это было 19 человек, остальные поехали в обратном направлении», – рассказывает Куць.

По словам Куця, оставлять дежурных работников на КПВВ, чтобы избежать подобных случаев – не выход, так как это опасно.

С той стороны не единичные случаи смерти на блокпостах

«Это может привести к тому, что не дай бог, в «серой зоне» кто-то погибнет от обстрела. Так могут начаться социальные взрывы. И так с той стороны не единичные случаи смерти на блокпостах, потому как людей задерживают на три-четыре часа», – говорит Куць.

Кроме того, говорит Куць, проблема ещё и в том, что в случае обстрелов в серой зоне, невозможно будет даже отправить бригаду медиков на помощь людям, оказавшимся между блокпостами. Поэтому в подобных случаях приходится продлевать работу КПВВ, чтобы не оставлять людей на опасных территориях.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)