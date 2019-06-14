На річці Либідь у Києві відновлять русло, облаштують береги і зони відпочинку – КМДА

На річці Либідь у Києві планують здійснити проект з відновлення (ревіталізації) усього русла, разом із берегами та зоною рекреації, повідомили у Київміськадміністрації.

«Передбачені реконструкція гідротехнічних споруд, роботи з берегоукріплення, розчищення берегів, можливе розкриття ділянок русла за рахунок зміни типу берегоукріплення, очищення дощових поверхневих стоків, створення громадського простору для відпочинку, благоустрій у межах прибережних захисних смуг», – йдеться в повідомленні.

За даними мерії, на сьогодні вже частково виконали проекті роботи, упродовж року мають продовжити будівельні роботи. Часу, за розпорядженням КМДА, на це виділили до 31 грудня 2021 року.

Річка Либідь є правою притокою Дніпра і простягається у Києві на 17 кілометрів. Майже по всій довжині русло річки випрямлене і закріплене бетоном, тобто, каналізоване. Кілька років тому громадськість звернулася до Київради з електронною петицією про визнання долини річки Либідь зоною екологічного лиха.