Низка станцій Київського метро змінять роботу в День Незалежності

Станції метро «Майдан Незалежності» і «Хрещатик» (на вулицю Інститутську й Алею Героїв Небесної сотні) будуть зачинені на вхід і вихід 24 серпня з початку роботи і до завершення заходів, присвячених 28-й річниці Незалежності України.

Роботу станції «Майдан Незалежності» у вказаний період буде організовано тільки для пересадки з лінії на лінію.

«Також 24 серпня 2019 року у зв’язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Олімпік» (Донецьк) можливе обмеження (не закриття) на вхід для пасажирів станцій «Площа Льва Толстого», «Олімпійська», «Палац спорту» після закінчення гри», – повідомляють у метрополітені.

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій, йдеться в повідомленні.

Цього року День Незалежності припадає на суботу, тому вихідними будуть 24, 25 й 26 серпня.

Указом від 11 липня президент України Володимир Зеленський доручив уряду «розробити, затвердити і забезпечити виконання плану заходів із відзначення 28-ї річниці Незалежності України», що було зроблено 15 серпня. В Офісі президента повідомили, що військового параду на Хрещатику 24 серпня не буде, а головним заходом натомість стануть удари дзвона на майдані Незалежності.