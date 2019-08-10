Замість параду дзвони: в ОПУ узгодили заходи до Дня Незалежності

В офісі президента України Володимира Зеленського узгодили план заходів до 28-ї річниці Незалежності України 24 серпня, в яких головним заходом замість військового параду стануть удари дзвона.

Як повідомили в ОПУ, новий формат святкувань цього року передбачає, що основний акцент урочистостей у Києві буде на дітях як майбутньому країни – діти разом із Зеленським і його родиною, рідними і близькими полеглих захисників Незалежності України, ветеранами АТО мають покласти квіти на місці загибелі Героїв Небесної сотні і пов’язати синьо-жовті стрічки навколо.

«На знак того, що Україна та українці пам’ятають своїх героїв, пролунають сто ударів дзвона, які підхоплять інші міста держави. Вони символізуватимуть сто ударів серця кожного з полеглих Героїв Небесної сотні», – мовиться в повідомленні.

«Під звук дзвонів на майдані Незалежності буде піднято Національний прапор. Військовий хор виконає Гімн України а капела. У рамках святкування на головній площі країни (майдані Незалежності в Києві – ред.) також відбудеться музично-хореографічний флешмоб: прозвучать знакові українські пісні у сучасному аранжуванні, які виконають оркестри та відомі музиканти. Крім того, відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. Воно розпочнеться близько 9:50. Завершаться урочистості святковою ходою. Після цього об 11:00 розпочнеться Марш захисників України з участю ветеранів», – повідомили в ОПУ.

Реакція названих у повідомленні ОПУ потенційних учасників цьогорічних святкувань, зокрема, ветеранів АТО і ООС, на повідомлення про нинішні плани наразі не відома.

У повідомленні також нічого не сказано про святкові заходи до Дня Державного прапора, який святкується 23 серпня, хоч і не є вихідним днем.

За влади попереднього президента Петра Порошенка головним елементом святкувань Дня Незалежності були військові паради, що в час війни, яку веде проти України Росія, мало підвищити бойовий дух війська і показати суспільству міць захисників країни. Також офіційно вшановувався і День Державного прапора. Лунала і критика з твердженнями про непотрібність таких витрат і нібито необхідність мати військову техніку, використану в парадах, безпосередньо на фронті. Прихильники ідеї параду пояснювали, що значна частина витрат ішла за статтею про необхідне тренування військових у пересуванні в міських умовах, а техніка з парадів не могла б ніяк змінити становище на фронті.

Новий президент Володимир Зеленський, прийшовши до влади, заявив, що парад на День Незалежності не потрібен, а кошти на нього, нібито 300 мільйонів гривень, мали б піти на премії українським військовим. Це рішення викликало різку критику серед частини суспільства, а також серед ветеранів і волонтерів, які вирішили самотужки організувати власний військовий парад у вигляді проходження колонами, без техніки. Критики рішення також звертали увагу, що поділ 300 мільйонів гривень серед українських військових означатиме суми виплат лише близько тисячі гривень кожному і що справжня вартість параду значно менша від названої президентом суми.

Після цього голова ОПУ Андрій Богдан заявляв, що замість військового параду на честь Дня Незалежності України в Києві відбудеться «хода гідності». «Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ Збройних сил України. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад. Разом із військовими у заході також візьмуть участь, зокрема, медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери. У ході візьме участь президент України Володимир Зеленський і керівництво держави», – заявляв він 30 липня.