У День незалежності замість параду буде «хода гідності» – Богдан

На честь Дня незалежності України в Києві відбудеться «хода гідності» замість військового параду, повідомив голова Офісу президента Андрій Богдан.

«Цього року Україна святкуватиме День незалежності в новому форматі, про що казав президент. Замість традиційного параду в радянських традиціях із недешевою демонстрацією військової техніки, на центральній вулиці столиці відбудеться хода гідності… Планується, що Хрещатиком пройдуть представники різних родів військ Збройних сил України. Ветерани АТО зможуть приєднатися до представників своїх бригад. Разом із військовими у заході також візьмуть участь, зокрема, медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери. У ході візьме участь президент України Володимир Зеленський і керівництво держави», – сказав Богдан 30 липня в Києві.

За його словами, після цього Зеленський виступить зі зверненням до народу.

Також у центрі Києва відбудеться «грандіозний концерт, організацією якого займається один із найвідоміших українських режисерів», додав Богдан.

Плановану ходу голова ОП назвав «заходом у європейському стилі».

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією не проводити військовий парад до Дня незалежності України, а натомість виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим.

Останніми роками в Києві з нагоди Дня Незалежності в центрі Києва проводили військові паради, деякі користувачі соцмереж критикували цю ідею, називаючи це недоречним в умовах, коли військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України.

Минулого року, відповідаючи на питання про доцільність військового параду, міністр оборони Степан Полторак висловив думку, що урочиста хода необхідна і для самих військових, і для суспільства.