Порошенко про рішення скасувати військовий парад: все залежить від пріоритетів президента

Колишній президент України Петро Порошенко заявляє, що рішення, чи проводити військовий парад на День Незалежності України, є правом президента, верховного головнокомандувача Збройних сил, яке залежить від його пріоритетів.

Як повідомляє прес-служба партії «Європейська Солідарність», лідером якої є Порошенко, він сказав про це 9 липня, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про намір скасувати проведення військового параду 24 серпня цього року.

«Військовий парад – це не тільки час і подія, коли армія звітує перед народом про дистанцію, яку вона пройшла за рік з попереднього параду. Але це і подія, коли народ має можливість віддати шану і повагу своїй армії. На сьогодні армія і воїни є найбільш шановною і поважною інституцією, яка користується найбільшою довірою народу України. Я думаю, що позбавляти людей цього було б не дуже далекоглядно», – сказав Порошенко.

«Але президент Зеленський як верховний головнокомандувач Збройних сил України має повне право ухвалювати рішення – проводити парад чи ні. Це залежить від пріоритетів пана Зеленського», – додав він.

Порошенко також заявив, що раніше проведення параду коштувало значно менше грошей, бо найбільш затратні заходи були скасовані, зокрема повітряний парад.

Він також додав, що грошові премії до Дня Незалежності отримували і учасники параду, і бійці в зоні проведення бойових дій.

Раніше сьогодні президент Зеленський виступив із пропозицією не проводити військовий парад до Дня Незалежності України, а натомість виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим.

Останніми роками в Києві з нагоди Дня Незалежності в центрі Києва проводили військові паради, проте деякі користувачі соцмереж критикували цю ідею, називаючи це недоречним в умовах, коли військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України.

Минулого року, відповідаючи на питання про доцільність військового параду, міністр оборони Степан Полторак висловив думку, що урочиста хода необхідна і для самих військових, і для суспільства.