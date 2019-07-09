Зеленський пропонує «новий формат» до Дня Незалежності: премії військовим замість параду

Президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією не проводити військовий парад до Дня Незалежності України, а натомість виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим.

«Хочу поділитися з вами нашою новою ідеєю. Зазвичай 24 серпня на День Незалежності України у нас проходить військовий парад, такий помпезний і точно недешевий. Мені здається, що замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми ухвалили рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим: це солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов’язково військові, які виконують завдання в зоні проведення операції Об’єднаних сил», – заявив Зеленський у відозверненні, оприлюдненому в його Facebook.

Він додав, що вшановувати військових і святкувати День Незалежності будуть, «але буде новий формат».

Останніми роками в Києві з нагоди Дня Незалежності в центрі Києва проводили військові паради, проте деякі користувачі соцмереж критикували цю ідею, називаючи це недоречним в умовах, коли військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України.

Минулого року, відповідаючи на питання про доцільність військового параду, міністр оборони Степан Полторак висловив думку, що урочиста хода необхідна і для самих військових, і для суспільства.

«На фронті більшість людей не бачить, що відбувається. Ми знаємо, що наші військові захищають нашу країну. Але те, в якому стані вони перебувають, народ України може побачити в тому числі і на військовому параді. Це дуже важливо для кожного військового, тому що це свого роду звіт перед суспільством, в якому стані ми є», – заявив міністр.