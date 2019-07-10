Гройсман наполягає на проведенні параду до Дня Незалежності, але «не за рахунок соцвиплат»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на необхідності військового параду до Дня Незалежності. Він підтримав рішення президента України Володимира Зеленського передати 300 мільйонів гривень військовим.

«Але разом із тим я вважаю, що ми маємо провести військовий парад на 24 серпня... Але зробити це не за рахунок соціальних виплат, а зробити це за рахунок інших джерел. Я хотів би сьогодні доручити міністру фінансів, міністру оборони ретельно порахувати вартість проведення параду, джерела фінансування. У мене є думки з цього приводу, де ми знайдемо кошти не за рахунок соціальних виплат», – сказав Гройсман під час засідання уряду.

9 липня Зеленський виступив із пропозицією не проводити військовий парад до Дня Незалежності України, а натомість виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим.

Військові паради з нагоди Дня Незалежності останніми роками проводили в центрі Києва, проте деякі користувачі соцмереж критикували цю ідею, називаючи це недоречним в умовах, коли військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України.

Минулого року, відповідаючи на питання про доцільність військового параду, міністр оборони Степан Полторак висловив думку, що урочиста хода необхідна і для самих військових, і для суспільства.