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10 Липень 2019, Київ 20:50
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Андрій Парубій про вибори, військовий парад і проросійський реванш

Андрій Парубій про вибори, військовий парад і проросійський реванш
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Андрій Парубій, голова Верховної Ради України, №2 у списку партії «Європейська солідарність» на виборах 2019 – гість програми «Ваша Свобода». Серед тем інтерв'ю – підсумки роботи Верховної Ради 8-го скликання, виклики перед новим парламентом та реванш проросійських сил в Україні. Також Парубій прокоментував рішення президента України скасувати військовий парад на День Незалежності та законопроект про кримінальну відповідальність за умисне невизнання приналежності до України анексованого Росією Криму та окупованих частин Донбасу.

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