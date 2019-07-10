Органи реєстру виборців працюватимуть у вихідні – ЦВК про останні дні для зміни місця голосування

Громадяни України можуть змінити місце голосування для участі у позачергових парламентських виборах також і найближчі вихідні, повідомили у прес-службі ЦВК.

У комісії нагадали, що для здійснення тимчасової зміни місця голосування залишилося всього 5 днів.

«Задля щонайбільшого сприяння виборцям у реалізації цього права органи ведення ДРВ працюватимуть у повноцінному робочому режимі і у вихідні дні 13 та 14 липня», – йдеться у повідомленні.

У ЦВК закликали виборців, які мають намір тимчасово змінити місце голосування, не зволікати зі зверненням до органу ведення Держреєстру виборців.

Загалом кількість виборців, які скористались тимчасовою зміною місця голосування станом на 10 липня, перевищила 109 тисяч.

​Наприкінці травня ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування – тепер потрібні лише відповідна заява і паспорт.

Позачергові парламентські відбудуться 21 липня.