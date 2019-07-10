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10 Липень 2019, Київ 13:10
Новини | Політика

Органи реєстру виборців працюватимуть у вихідні – ЦВК про останні дні для зміни місця голосування

Раніше ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування – тепер потрібні лише відповідна заява і паспорт

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Громадяни України можуть змінити місце голосування для участі у позачергових парламентських виборах також і найближчі вихідні, повідомили у прес-службі ЦВК.

У комісії нагадали, що для здійснення тимчасової зміни місця голосування залишилося всього 5 днів.

«Задля щонайбільшого сприяння виборцям у реалізації цього права органи ведення ДРВ працюватимуть у повноцінному робочому режимі і у вихідні дні 13 та 14 липня», – йдеться у повідомленні.

У ЦВК закликали виборців, які мають намір тимчасово змінити місце голосування, не зволікати зі зверненням до органу ведення Держреєстру виборців.

/**/ /**/ /**/ Раніше у ЦВК просили не зволікати тих, хто планує змінити місце голосування
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Загалом кількість виборців, які скористались тимчасовою зміною місця голосування станом на 10 липня, перевищила 109 тисяч.

​Наприкінці травня ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування – тепер потрібні лише відповідна заява і паспорт.

Позачергові парламентські відбудуться 21 липня.

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