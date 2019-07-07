Понад 1000 кримчан змінили місце голосування на дочасних виборах у Раду

На сьогодні понад тисяча кримчан змінили місце голосування на дострокових виборах до Верховної Ради України 21 липня. Такі дані оприлюднені на сайті Державного реєстру виборців України.

Так, тимчасово змінили місце голосування 907 жителів Автономної Республіки Крим і 256 жителів Севастополя.

Найбільше кримчан і севастопольців мають намір проголосувати в Києві (339 і 66 відповідно).

Загалом кількість виборців, які скористались тимчасовою зміною місця голосування, перевищила 70,5 тисяч.

Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.