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07 Липень 2019, Київ 21:15
Новини | Політика

Понад 1000 кримчан змінили місце голосування на дочасних виборах у Раду

Раніше у ЦВК просили не зволікати тих, хто планує змінити місце голосування

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На сьогодні понад тисяча кримчан змінили місце голосування на дострокових виборах до Верховної Ради України 21 липня. Такі дані оприлюднені на сайті Державного реєстру виборців України.

Так, тимчасово змінили місце голосування 907 жителів Автономної Республіки Крим і 256 жителів Севастополя.

Найбільше кримчан і севастопольців мають намір проголосувати в Києві (339 і 66 відповідно).

Загалом кількість виборців, які скористались тимчасовою зміною місця голосування, перевищила 70,5 тисяч.

/**/ /**/ /**/ Охочим це зробити тепер потрібні лише відповідна заява і паспорт
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ЦВК закликала не зволікати тих, хто планує змінити місце голосування

Змінити місце голосування для участі у позачергових виборах до Верховної Ради можна до 15 липня.

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