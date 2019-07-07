Партія «Слуга народу» зняла з виборів трьох кандидатів, про яких повідомляли «Схеми»

Партія «Слуга Народу» під час з’їзду у неділю виключила зі свого виборчого списку сімох кандидатів у депутати, про трьох із яких раніше повідомляли журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») – №71 Романа Боярчука, №99 Михайла Соколова та №170 Анастасію Рагімову. Водночас, інші кандидати «Слуги Народу», про яких розповідали журналісти як про осіб із суперечливою репутацією – такі як №22 Андрій Холодов – зберегли свої місця у виборчому списку.

​На з’їзді президентської партії «Слуга Народу» 7 липня на підставі надісланої інформації було ухвалено рішення про зняття з виборчих перегонів 5-х кандидатів від політсили. Крім вищезгаданих Боярчука, Рагімової та Соколова, серед них також Вітікач Віталій Вікторович (№177) та Кавун Ольга Олександрівна (№78).

​Ще двоє кандидатів – Юрій Баланюк і Олена Коробкова – як повідомили у партії, звернулись до голови політсили із заявою «про виключення зі списку за власним бажанням». Хоча ще одна виключена зі списку кандидатка від «Слуги Народу» – Анастасія Рагімова – напередодні у фейсбуці повідомила, що також «написала заяву про вихід зі списку партії». Раніше журналісти «Схем» виявили, що низка кандидатів від президентської партії мають суперечливу репутацію – зокрема, і троє виключених кандидатів

№71 Роман Боярчук, за даними «Схем», був пов’язаний з історією про реєстрацію нібито фальшивої е-декларації від імені тодішнього члена НАЗК і нинішнього заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапки. Згодом група експертів дійшла висновку, що електронний ключ був виданий фальшивому Рябошапці держпідприємством «Українські спеціальні системи». Одразу декілька джерел «Схем» назвали Романа Боярчука одним з відповідальних за технічну сторону підробки «електронного ключа Рябошапки».

№99 «Слуги народу» Михайло Соколов є заступником голови Всеукраїнської аграрної ради, яка «налагоджує співпрацю з партіями та кандидатами в президенти». Приміром, у лютому 2019-го Соколов був присутній на підписанні меморандуму про співпрацю між Аграрною радою та Юрієм Бойком – на той момент кандидатом в президенти від партії «Опозиційна платформа – За життя».

Сам Соколов у коментарі «Схемам» це пояснив так: «Такі ж меморандуми були підписані і з Юлією Тимошенко, і з Андрієм Садовим. Даний меморандум був запропонований для підписання усім парламентським партіям і включав в себе список законів, прийняття яких необхідно для розвитку аграрного сектору. Він включав у себе зобов'язання Юрія Бойка підтримати закон «Про вибори за відкритими списками». А також і про те, що єдина причина, з якої він не був підписаний з БПП і НФ, – їх власне небажання це робити».

Кандидат Соколов також має російський паспорт. Станом на 4 липня на сайтах Федеральної податкової служби та Управління з питань міграції Російської Федерації, можна побачити, що цей документ досі дійсний, хоча сам Соколов наголошує, що подав декларацію про відмову від російського громадянства після 2017 року – коли отримав українське. І стверджує, що російського паспорта у нього немає.

№170 Анастасія Рагімова у 2014 році, вже під час війни на Донбасі, виступала на партійному з‘їзді «Опозиційного блоку», а її чоловік Насіб Рагімов у 1997 році був затриманий за хуліганство, у 1999 – за непокору співробітникам міліції, а у 2017-му розшукувався поліцією як особа, яка переховувалась від органів досудового розслідування.

Сама Рагімова у коментарі «Схемам» запевнила, що на з'їзді «Опозиційного блоку» в 2014 році була як викладач. І додала, що у її чоловіка «немає жодних проблем із законом.

Крім того, журналісти повідомляли про сумнівну репутацію ще кількох кандидатів, які залишилися у виборчому списку партії після з’їзду. Серед них, 22 номер у списку «Слуги народу» Андрій Холодов має родинні зв‘язки з кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком, а дружині цього кандидата належить австрійська вілла вартістю у 6 мільйонів євро.

Сам Холодов на дзвінки «Схем» не відповів. Його родичка, до якої додзвонились журналісти, обіцяла передати кандидату контакти для отримання коментаря.

24 номер у списку «Слуга народу» Сергій Кальченко допоміг російському акторові Федору Добронравову, відомому антиукраїнськими заявами, у суді скасувати заборону на в’їзд в Україну.

Номер 56 Олена Мошенець під час та після Революції Гідності працювала заступницею головного редактора видання з неформального медіахолдингу колишнього першого віцепрем'єра та голови Нацбанку Сергія Арбузова. Сама вона, щоправда, наполягає, що до її компетенції на цій посаді «входили спеціальні додатки до газети, що стосувались лише бізнес-тематики (агро, технології, медицина, управління тощо)».

Віднайдену інформацію «Схеми» надсилали керівництву партії «Слуга народу» ще 14 червня і запитували, яким чином до партійного списку потрапили люди з таким бекграундом. Однак відповіді тоді не отримали.

Крім того, лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков 3 липня не захотів коментувати інформацію «Схем» про сумнівних кандидатів до Верховної Ради президентської політсили – заявивши, що всі рішення будуть ухвалюватися на з’їзді партії.