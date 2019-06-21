«Слуга народу» публікує списки мажоритарників. Ось вони 

Партія «Слуга народу» оприлюднює списки своїх кандидатів на мажоритарних округах. Станом на зараз у Facebook опубліковані дані щодо 10 областей.

Київська область:

Округ № 90 – Нестерчук Юрій Вікторович;

Округ № 91 – Дунда Олег Андрійович

Округ № 92 – Колюх Валерій Вікторович

Округ № 93 – Скороход Анна Костянтинівна

Округ № 94 – Дубінський Олександр Анатолійович

Округ № 95 – Горобець Олександр Сергійович

Округ № 96 – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

Округ № 97 – Галушко Микола Леонідович

Округ 98 – Бунін Сергій Валерійович

Львівська область:

Округ №115 – Шубка Катерина Павлівна;

Округ № 116 – Мельник Ростислав Леонідович;

Округ №117 – Фединяк Роман Анатолійович;

Округ №118 – Федецький Артем Андрійович;

Округ №119 – Кавецький Орест Юрійович;

Округ №120 – Голяк Леся Володимирівна;

Округ №121 – Саламаха Орест Ігорович;

№122 – Шумський Андрій Миколайович;

№123 – Квасецька Наталія Василівна;

№124 – Камельчук Юрій Олександрович;

№125 – Яворський Микола Миколайович;

№126 – Наконечний Володимир Михайлович;

Кіровоградська область:

Округ № 99 – Дануца Олександр Анатолійович;

Округ № 100 – Мурдій Ігор Юрійович;

Округ № 101 – Кузбит Юрій Михайлович;

Округ № 102 – Петрощук Артем Васильович;

Округ № 103 – Воронько Олег Євгенович.



Миколаївська область:

Округ № 127 – Пасічний Олександр Станіславович;

Округ № 128 – Гайду Олександр Васильович;

Округ № 129 – Копитін Ігор Володимирович;

Округ № 130 – Негулевський Ігор Петрович;

Округ № 131 – Чорноморов Артем Олегович;

Округ №132 – Дирдін Максим Євгенович.

Запорізька область:

Округ № 74 – Касай Геннадій Олександрович;

Округ № 75 – Соха Роман Васильович;

Округ № 76 – Шевченко Євгеній Володимирович;

Округ № 77 – Штепа Сергій Сергійович;

Округ № 78 – Боговін Віталій Вікторович;

Округ № 79 – Яцик Юлія Григорівна;

Округ № 80 – Гладкий Дмитро Вікторович;

Округ № 81 – Мельник Павло Вікторович;

Округ № 82 – Нікітіна Марина Вікторівна.

Чернігівська область:

Округ №205 – Семінський Олег Валерійович;

Округ №206 – Поляков Антон Едуардович;

Округ №207 – Зуєв Максим Сергійович;

Округ №208 – Панченко Антон Олександрович;

Округ №209 – Зуб Валерій Олексійович;

Округ №210 – Пахомов Дмитро Анатолійович.

Чернівецька область:

Округ №201 – Лис Олена Георгіївна

Округ №202 – Заремський Максим Валентинович;

Округ №203 – Мазурашу Георгій Георгійович;

Округ №204 – Божик Валерій Іванович.

Закарпатська область:

Округ №68 – Пекарь Олександр Вікторович;

Округ №69 – Токар Едгар Володимирович;

Округ №70 – Лаба Михайло Михайлович;

Округ №71 – Грабар Сергій Володимирович;

Округ №72 – Носа Вадим Іванович;

Округ №73 – Маргітич Іван Володимирович.

Житомирська область:

Округ № 62 – Герасименко Ігор Леонідович;

Округ № 63 – Кицак Богдан Вікторович;

Округ № 64 – Сігачов Вячеслав Валерійович;

Округ № 65 – Костюк Дмитро Сергійович;

Округ № 66 – Грищенко Тетяна Миколаївна;

Округ № 67 – Кузьміних Сергій Володимирович.

Вінницька область:

Округ № 11 – Пашковський Максим Ігорович;

Округ № 12 – Драбовський Анатолій Григорович;

Округ № 13 – Максименко Юрій Володимирович;

Округ № 14 – Борзова Ірина Наумівна;

Округ № 15 – Пращук Віталій Юрійович;

Округ № 16 – Томляк Таїса Сергіївна;

Округ № 17 – Коваль Олександр Леонідович;

Округ № 18 – Довгань Павло Олегович.

Раніше сьогодні стало відомо, що «Слуга народу» подала в Центральну виборчу комісію документи для реєстрації 199 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради України.

Станом на 20 червня ЦВК зареєструвала 1 021 кандидата у народні депутати України, включеного до виборчих списків 6 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.