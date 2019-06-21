«Слуга народу» публікує списки мажоритарників. Ось вони 

Партія «Слуга народу» оприлюднює списки своїх кандидатів на мажоритарних округах. Станом на зараз у Facebook опубліковані дані щодо 10 областей.
Київська область:
Округ № 90 – Нестерчук Юрій Вікторович;
Округ № 91 – Дунда Олег Андрійович
Округ № 92 – Колюх Валерій Вікторович
Округ № 93 – Скороход Анна Костянтинівна
Округ № 94 – Дубінський Олександр Анатолійович
Округ № 95 – Горобець Олександр Сергійович
Округ № 96 – Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
Округ № 97 – Галушко Микола Леонідович
Округ 98 – Бунін Сергій Валерійович
Львівська область:
Округ №115 – Шубка Катерина Павлівна;
Округ № 116 – Мельник Ростислав Леонідович;
Округ №117 – Фединяк Роман Анатолійович;
Округ №118 – Федецький Артем Андрійович;
Округ №119 – Кавецький Орест Юрійович;
Округ №120 – Голяк Леся Володимирівна;
Округ №121 – Саламаха Орест Ігорович;
№122 – Шумський Андрій Миколайович;
№123 – Квасецька Наталія Василівна;
№124 – Камельчук Юрій Олександрович;
№125 – Яворський Микола Миколайович;
№126 – Наконечний Володимир Михайлович;
Кіровоградська область:
Округ № 99 – Дануца Олександр Анатолійович;
Округ № 100 – Мурдій Ігор Юрійович;
Округ № 101 – Кузбит Юрій Михайлович;
Округ № 102 – Петрощук Артем Васильович;
Округ № 103 – Воронько Олег Євгенович.
Миколаївська область:
Округ № 127 – Пасічний Олександр Станіславович;
Округ № 128 – Гайду Олександр Васильович;
Округ № 129 – Копитін Ігор Володимирович;
Округ № 130 – Негулевський Ігор Петрович;
Округ № 131 – Чорноморов Артем Олегович;
Округ №132 – Дирдін Максим Євгенович.
Запорізька область:
Округ № 74 – Касай Геннадій Олександрович;
Округ № 75 – Соха Роман Васильович;
Округ № 76 – Шевченко Євгеній Володимирович;
Округ № 77 – Штепа Сергій Сергійович;
Округ № 78 – Боговін Віталій Вікторович;
Округ № 79 – Яцик Юлія Григорівна;
Округ № 80 – Гладкий Дмитро Вікторович;
Округ № 81 – Мельник Павло Вікторович;
Округ № 82 – Нікітіна Марина Вікторівна.
Чернігівська область:
Округ №205 – Семінський Олег Валерійович;
Округ №206 – Поляков Антон Едуардович;
Округ №207 – Зуєв Максим Сергійович;
Округ №208 – Панченко Антон Олександрович;
Округ №209 – Зуб Валерій Олексійович;
Округ №210 – Пахомов Дмитро Анатолійович.
Чернівецька область:
Округ №201 – Лис Олена Георгіївна
Округ №202 – Заремський Максим Валентинович;
Округ №203 – Мазурашу Георгій Георгійович;
Округ №204 – Божик Валерій Іванович.
Закарпатська область:
Округ №68 – Пекарь Олександр Вікторович;
Округ №69 – Токар Едгар Володимирович;
Округ №70 – Лаба Михайло Михайлович;
Округ №71 – Грабар Сергій Володимирович;
Округ №72 – Носа Вадим Іванович;
Округ №73 – Маргітич Іван Володимирович.
Житомирська область:
Округ № 62 – Герасименко Ігор Леонідович;
Округ № 63 – Кицак Богдан Вікторович;
Округ № 64 – Сігачов Вячеслав Валерійович;
Округ № 65 – Костюк Дмитро Сергійович;
Округ № 66 – Грищенко Тетяна Миколаївна;
Округ № 67 – Кузьміних Сергій Володимирович.
Вінницька область:
Округ № 11 – Пашковський Максим Ігорович;
Округ № 12 – Драбовський Анатолій Григорович;
Округ № 13 – Максименко Юрій Володимирович;
Округ № 14 – Борзова Ірина Наумівна;
Округ № 15 – Пращук Віталій Юрійович;
Округ № 16 – Томляк Таїса Сергіївна;
Округ № 17 – Коваль Олександр Леонідович;
Округ № 18 – Довгань Павло Олегович.
Раніше сьогодні стало відомо, що «Слуга народу» подала в Центральну виборчу комісію документи для реєстрації 199 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради України.
Станом на 20 червня ЦВК зареєструвала 1 021 кандидата у народні депутати України, включеного до виборчих списків 6 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.
Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.
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