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21 Червень 2019, Київ 14:34
Новини | Політика

В ДСНС анонсували перевірки виборчих дільниць перед голосуванням 21 липня

Перевірки переважно стосуватимуться правил дотримання пожежної безпеки

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У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що перед дочасними виборами до Верховної Ради 21 липня перевірять місця для голосування щодо безпечності.

«Після того, як будуть визначені об’єкти, де розміщуватимуться виборчі дільниці, вони мають бути невідкладно перевірені на предмет пожежної безпеки. Додатково із членами комісій та обслуговуючим персоналом провести інструктажі щодо дотримання правил пожежної безпеки на об’єктах», – повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін.

Він додав, що в питанні гарантування безпеки виборчого процесу ДСНС перебуває поза політикою.

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Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.

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