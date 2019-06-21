В округах масово реєструються кандидати-клони «Слуги народу» – КВУ

Комітет виборців України повідомляє про масові факти реєстрації кандидатів-клонів партії «Слуга народу» в одномандатних округах.

«Такі особи балотуються як самовисуванці, але при цьому в основних відомостях про себе зазначають, що вони є представниками громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із назвою «Слуга народу», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, такі факти зафіксували у Дніпропетровській області – 5 кандидатів-самовисуванців під брендом «Слуги народу», у Полтавській – 3 кандидати, у Київській – 4, Одеській – 1.

«Подібні спекуляції здатні ввести виборців в оману, оскільки громадяни можуть не розрізняти кандидатів, висунутих партією «Слуга народу» та кандидатів-самовисуванців, які вказують в автобіографіях, що вони є представниками громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств із такою ж назвою. Це також може призвести до частих помилок громадян під час заповнення виборчих бюлетенів», – зазначили в КВУ.

21 червня стало відомо, що напередодні ввечері президентська партія «Слуга народу» подала в ЦВК документи для реєстрації 199 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.