Саакашвілі дозволили брати участь у дострокових виборах в Раду

Печерський районний суд Києва дозволив лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах, які пройдуть 21 липня. Суд підтвердив факт п’ятирічного проживання в Україні, що є необхідною умовою для участі у виборах.

«Суд виніс справедливе рішення щодо моєї можливості брати участь у парламентських виборах. Ще на крок ближче до перемоги», – написав Саакашвілі на сторінці у Facebook.

Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018-го до травня 2019 року (коли був видворений з країни). За законом, в народні депутати можуть балотуватися тільки ті громадяни України, які постійно проживали на її території протягом останніх п’яти років перед виборами.

Раніше Саакашвілі казав, що його партія йде на вибори до Верховної Ради самостійно.​

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.