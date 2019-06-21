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21 Червень 2019, Київ 11:24
Новини | Політика

Саакашвілі дозволили брати участь у дострокових виборах в Раду

Міхеїл Саакашвілі був відсутній в Україні понад рік і повернувся в травні 2019 року

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Печерський районний суд Києва дозволив лідеру партії «Рух нових сил» Міхеїлу Саакашвілі балотуватися у народні депутати на дострокових парламентських виборах, які пройдуть 21 липня. Суд підтвердив факт п’ятирічного проживання в Україні, що є необхідною умовою для участі у виборах.

«Суд виніс справедливе рішення щодо моєї можливості брати участь у парламентських виборах. Ще на крок ближче до перемоги», – написав Саакашвілі на сторінці у Facebook.

Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018-го до травня 2019 року (коли був видворений з країни). За законом, в народні депутати можуть балотуватися тільки ті громадяни України, які постійно проживали на її території протягом останніх п’яти років перед виборами.

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Раніше Саакашвілі казав, що його партія йде на вибори до Верховної Ради самостійно.​

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.

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