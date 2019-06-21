На виборах спостерігатимуть 163 громадські організації, з них 58% пов’язані з партіями – «Опора»

Статус спостерігачів на позачергових парламентських виборах отримали 163 неурядові організації, при цьому більше половини з них пов’язані з партіями чи політиками, стверджує координаторка виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.

За даними громадської діячки, на парламентських виборах спостерігачів від громадськості більше, ніж було на президентських.

«Тоді (під час виборів президента у березні-квітні 2019 року – ред.) дозвіл спостерігати отримали 139 організацій. Сьогодні їх аж 163 з тих 170, які звернулися до ЦВК за тим дозволом», – каже Айвазовська.

Читайте також: «Опозиційний блок» не зможе включити до списку Єфремова – ЦВК​

Вона додає, що, хоча в такій кількості немає нічого екстраординарного, лише одиниці з цих неурядових організацій оприлюднюють результати своїх спостережень, методику роботи, публікують матеріали про свою діяльність чи спілкуються з пресою, а також повідомляють про джерела фінансування.

«На жаль, афілійованих політично і партійно серед зафіксованих нами організацій, за попередніми оцінками, близько 58%. Очевидно, що частина організацій ще взагалі ніколи не спостерігала за виборами, тому навіть стверджувати зараз про їхнє відношення до тих чи інших політичних гравців не варто», – зазначає громадська діячка.

Втім, Айвазовська наразі не вбачає в цьому ознак того, що ці спостерігачі спробують впливати на виборчий процес. Вона посилається на досвід президентських виборів, коли від неурядових організацій спостерігачами зареєструвалися близько ста тисяч осіб.

Читайте також: В ДСНС анонсували перевірки виборчих дільниць перед голосуванням 21 липня​

«Тим не менш у полі, на виборчих дільницях, у приміщеннях для голосування ми бачили одиниці, як і наші партнери з міжнародних спостережних місій. Тому, напевно, фейкове спостереження в більшій мірі є закладкою для потенційних конфронтацій або конфліктів, і мобілізація людей відбувається вже напередодні дня голосування за потреби. Але ми бачимо, що це скоріше істерія, вона не реалізовується потім в якісь серйозні впливи цих структур на виборчий процес у день голосувань», – підсумувала вона.

Загалом з 1 червня 2019 року «Опора», за словами Айвазовської, подала 41 повідомлення в поліцію про адміністративні правопорушення щодо виборчого процесу. Серед основних порушень вона називає непрозоре фінансування виборчих кампаній.

Позачергові парламентські вибори мають відбутися 21 липня.